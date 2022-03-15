点外卖注意：慎选生冷食品 首选“无接触配送”

网络餐饮外卖备受广大消费者欢迎，随着季节变化，温度升高，网络餐饮外卖风险加大。

近日，合肥市市场监督管理局微信公众号发文提醒消费者，选择网络餐饮外卖时谨慎选择生冷食品，尽量不选择凉菜、生食类食品、冷加工糕点等高风险品种。取餐时，建议首选“无接触配送”。通过将餐品放置到指定位置后再自行取物，最大限度减少人员直接接触，共同守护双方健康。

同时，检查包装是否完整；备注要求加贴“食安封签”，请检查封签是否破损，一旦发现包装或封签受损，可选择拒收。

合肥市场监管部门提示，选购时，查看网络订餐平台页面公示的入网餐饮服务提供者的食品经营许可证、营业执照和量化等级信息，尽量选择证照齐全、食品安全量化等级较高、距离较近、短时间内可送达的餐饮服务提供者订餐。

另外，签收后请尽快食用，切勿长时间在常温下存放，防止食物储存不当发生腐败变质。注意留存好订餐截图、消费记录等相关凭证，养成良好消费习惯，如发现存在食品安全问题，请拨打投诉举报电话12315。（记者孙红丽）