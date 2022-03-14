李萍：多方参与共同助力儿童肥胖防控

北京市政协委员、北京市中医药研究所副所长李萍

人民网北京3月14日电 （记者乔业琼）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“多措并举应对儿童肥胖 助力儿童健康成长”专场座谈上，北京市政协委员、北京市中医药研究所副所长李萍建议，要进一步强化儿童体态意识，注重饮食和运动平衡，多方参与共同助力儿童肥胖防控。

李萍认为，儿童是祖国的未来，儿童肥胖是影响儿童健康的重要因素之一，不仅影响青少年时期的生长发育，还会在未来成人阶段增加心脑血管疾病、糖尿病、代谢等多种疾病的患病风险。要提高儿童肥胖的关注度，注重儿童运动习惯的养成，为孩子提供运动场所，保证运动时间和运动质量，需要社会、学校以及家庭多方联动。

“中医药在促进儿童健康中发挥着重要作用。”李萍介绍说，“肥甘厚味多生湿”，中医注重饮食平衡，在饮食方面要减少肥甘厚味的摄入，注意调理脾胃。对于儿童成长期的肥胖，可以辅助针灸、药物进行健脾、除湿治疗，保持运动，注意摄入和输出的平衡，帮助孩子控制体重。

李萍建议，儿童肥胖需要学校、家庭以及儿童自身的综合干预，要培养儿童体态意识，自觉自律地控制饮食和运动，促进综合防治肥胖目标的实现。她强调，社会和医务工作者也要积极传播科普知识，引导家长合理就医。