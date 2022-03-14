彻底阻断社区传播是防控当务之急

国家卫生健康委3月13日通报，3月12日0—24时，新增本土确诊病例1807例，新增本土无症状感染者1315例。其中，吉林省新增本地确诊病例1412例，新增本地无症状感染者744例。进入3月份以来，疫情防控形势陡然严峻，这是本土确诊病例和无症状感染者数据首次出现同时超过千例的情况。

作为本轮疫情最严重地区，吉林省单日新增阳性感染者超2000例，疫情发展令人揪心。吉林省感染数量出现较大幅上升，主要是由于奥密克戎新冠病毒传播隐匿、传染性强、传播速度快，早期难于发现，易形成社区传播。感染数量激增也表明，相关地区对奥密克戎病毒特点和严峻复杂的疫情形势认识不足、研判不准，在落实“应检尽检、应隔尽隔、应治尽治、应管尽管”方面还有不足。

针对疫情快速上升，医疗资源扩容能力不足问题，包括吉林省在内的疫情严重地区应加强定点医院基础设施建设和药品物资保障，加快推进方舱医院、方舱隔离点、“黄码医院”建设和改建进度，全力救治病患，有效保障群众正常就医需求。

目前一些地区疫情还在扩散，彻底阻断社区传播是当务之急。针对奥密克戎变异株，现有的防护措施只要落实到位，仍能有效地阻断病毒传播。各涉疫地区应落实快速核酸筛查，适当扩大核酸筛查范围，及时对相关区域进行全员核酸检测。奥密克戎变异株传播隐秘性强，要开展多轮核酸检测，才能摸清疫情规模，切断传播链。相关地区要以最快速度找到社区隐匿潜在感染者，确保症状较轻时就得到及时救治，有效阻止感染者病情向重型及危重型发展，有效阻止疫情进一步扩散。

当前，国内整体的疫情态势不容乐观，广大市民务必做好个人防护措施，不扎堆、少聚会。3月7日以来，北京市累计报告30例本土感染者，涉及5个区，出现了6条京外输入传播链条，呈现点多面广的特点。其中一条传播链条中有两个家庭全员感染，还有一条传播链条中的首发病例返京后聚餐引发了聚集性疫情，目前同餐10人中已有4人确诊。当前正处于疫情防控关键时期，广大市民要进一步加强防控意识，坚决履行属地、部门、单位和个人四方责任，各单位、各行业做好人员管理，近期非必要不出京，不去中高风险地区旅行或出差，坚决守住外防输入防线。

一段时间来，境外持续高发的疫情态势，让物防工作成为疫情防控的另一个重要方面。近日，杭州顺丰速运余杭中转场已有49名员工确诊，杭州市本轮疫情由于及时排查风险人群并进行集中管控，目前社会面传播风险已大大降低，这起疫情源头更是明确指向被污染的境外物品。国内多起疫情表明，入境物品引发物传人，再通过人传人模式造成后续传播的风险不容小视。

针对进口物品“物传人”风险加大，各地监管部门和相关企业应加强常态化疫情防控。各地行业监管部门要加强对辖区内从事进口物品企业的监管，要加强进口物品的规范消毒、直接接触和间接接触人员日常核酸检测和环境监测等，对新到进口物品要至少静置7天。广大市民也要加强科学防护，在接收快递物品时，应全程规范佩戴口罩，戴好手套，非紧急使用的包裹最好放到通风处静置一段时间再开封，确保人员健康安全。

新冠疫情发生以来，病毒不断变异，传播能力持续增强。我们必须针对新的传播特点，不断完善防控举措，持续做好重点部位、重点场所防控，巩固疫情防控成果，保护人民生命安全和身体健康。