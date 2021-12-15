多级绿色屏障消毒体系 阻断新冠病毒“物传人”

科技日报讯 （记者李丽云）哈尔滨工业大学环境学院马军院士团队近日在中国工程院院刊《工程》上发表题为“新冠病毒冷链物流全球传播挑战与多级绿色屏障疫情防控对策”的观点文章，为阻断新冠病毒“物传人”传播途径提供科学方案。

由于低温环境有利于病毒的长期存活，因此通过接触被污染冷链货物而导致感染的“物传人”传播方式，可能在新冠肺炎疫情的发生和传播过程中起到关键作用。

为有效切断新冠病毒以冷链物流为媒介的“物传人”传播途径，马军团队提出涵盖冷链货物全生命周期的多级绿色屏障消毒体系。该体系通过对冷链货物全生命周期的5个关键节点即冷链加工及国际物流、贮藏冷库、冷链运输、销售终端、后销售阶段采取有针对性的消毒措施和防护手段，达到高效杀灭病毒、切断病毒冷链传播途径的目的。

针对次氯酸钠、过氧乙酸、二氧化氯等常见消毒剂由于结冰导致的消毒效率大幅度降低问题、冷链货物在冷库和集装箱内的堆积摆放导致的消毒死角等问题，马军团队提出采用以臭氧为代表的气态消毒剂，其具有消毒装备自动化程度高、无消毒死角、低温消毒效果好等优势，能够更高效地完成冷链货物和装备的消毒工作，并能大幅降低消毒过程的人工成本。

其团队研发出的臭氧高级氧化技术已经在大连、绥芬河等地的冷链物流实际消毒作业中应用。特别是在货物量大的绥芬河口岸，经过近一年时间的现场应用，该技术取得了良好的消毒效果，为保障对俄贸易的顺利开展发挥了重要作用。