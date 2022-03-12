广东新增本土确诊病例33例、本土无症状感染者191例
中新网3月12日电 据广东省卫生健康委官方微信消息，3月11日0-24时，广东省新增本土确诊病例33例，广州报告2例，深圳报告27例，东莞报告4例。新增本土无症状感染者191例，深圳报告2例，东莞报告188例，揭阳报告1例。
全省新增境外输入确诊病例30例(其中4例为无症状感染者转确诊)，广州报告3例，2例来自韩国，1例来自尼日利亚；佛山报告2例，分别来自越南和伊拉克；深圳报告21例，珠海报告2例，东莞报告1例，江门报告1例，均来自中国香港。新增境外输入无症状感染者20例，广州报告4例，2例来自埃塞俄比亚，其余2例分别来自中国香港和尼日利亚；深圳报告9例，珠海报告2例，惠州报告1例，东莞报告4例，均来自中国香港。新增出院27例，目前在院1558例。
截至3月11日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者10428例(境外输入7115例)，其中确诊病例5683例(境外输入3458例)，无症状感染者4745例(境外输入3657例)。
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