王春露：发挥体育明星作用 推动全民健身高水平发展

北京体育大学冰上学院院长、短道速滑世界冠军王春露

人民网北京3月11日电 （记者乔业琼）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“发挥冬奥会带动作用，推动全民健身行动开展”专场座谈上，北京体育大学冰上学院院长、短道速滑世界冠军王春露建议，发挥体育明星作用，传递积极正面、阳光向上的正能量，推动体育项目发展。

2022年北京冬季奥运会已落下帷幕，中国健儿顽强拼搏，赢得9枚奥运金牌，总排名世界第三，取得历史性突破。王春露说，通过北京冬奥会的举办，在14亿人民的心中，冬季运动项目不再是一个陌生的项目。群众对于冬季运动项目，发生着从陌生到喜欢，从喜欢到参与的转变。

王春露认为，有竞赛，就有奖牌，就有明星的产生，体育明星对群众健身的带动作用是显而易见的。他们在赛场上顽强拼搏，不畏强手的精神，深深感染了众多观众，从而带动了更多的冰雪运动爱好者从事体育项目。体育明星向外传达的是一种积极阳光健康的形象，他们的一举一动非常有号召力，尤其对青少年一代。

如何将体育专业赛事和全民健身相结合？王春露建议，用自然景观做赛场，设计趣味积分赛事，可增加大众赛事吸引力。同时，赛事将大众和专业运动员聚集在一起，可调动群众参与的积极性，推动全民健身高水平发展。