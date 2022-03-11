发展中药材产业促进乡村振兴

今年政府工作报告提出，支持中医药振兴发展，推进中医药综合改革。中国工程院院士、云南白药集团中药研发总监朱兆云代表认为：“中药材不仅能治病、推动大健康产业发展，而且能促进农民致富、乡村振兴，还能促进生态文明建设，应该让中药材产业插上现代科技的翅膀，使其更快更好地发展。”

云南有着丰富的中药、民族药资源，云南省委省政府将生物医药产业作为新兴产业发展，非常重视中药、民族药产业的发展。朱兆云代表提出，应该把中医药、民族药产业的发展与生态文明建设和乡村振兴结合起来。发展中医药产业，产业链前端需要大量种植中药材，药农就能通过种植、销售中药材而增收致富。多年来，云南白药集团带动了很多农户种植药材，在文山、昭通、龙陵、怒江等药材主产区，都有大批药农通过种植中药材致富，从而助力当地乡村振兴。

“中药材发展，还是要借助现代科技的手段，提高它的附加值和应用率，从根本上解决中药材产业的可持续发展问题。”朱兆云代表说。