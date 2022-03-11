民生“大礼包”，分量十足诚意满满（民生共话）

2022年，新的征程又将开启，民众对政府工作报告中的民生“大礼包”充满期待。

完善三孩生育政策配套措施；使用1000亿元失业保险基金支持稳岗和培训；预计全年退税减税约2.5万亿元……代表委员表示，“大礼包”分量十足、诚意满满，充分体现了以人民为中心的发展思想。

饱含民生关切之情

悠悠万事，民生为大。今年的政府工作报告，饱含着对民生的关切之情。

“政府工作报告鲜明地体现出向基层倾斜、向市场主体特别是中小微企业倾斜的政策导向，汇聚了众多民生亮点，释放了许多利好消息。”全国政协委员、民盟天津市委会专职副主委丁梅说，如新增财力要下沉基层，主要用于落实助企纾困、稳就业保民生政策，促进消费、扩大需求等。

就业是最大的民生。近年来，灵活就业人员群体规模逐年增大。政府工作报告提出，完善灵活就业社会保障政策，开展新就业形态职业伤害保障试点。“完善灵活就业人员的社会保障非常有必要。”全国人大代表、TCL创始人李东生表示，“现在灵活就业人员存在‘不知参保’和‘无处参保’的问题，需要完善灵活就业社会保障政策，提升灵活就业人员参保便利性和积极性。”

全国人大代表、西南大学资源环境学院教授谢德体也关注就业工作。他注意到，政府工作报告中多次提到“减税降费”。谢德体说：“这体现了党和政府助企纾困的决心。企业是吸纳就业的‘蓄水池’，稳企业才能稳就业，稳就业才能稳民生。”

住房问题，关系民生、关乎发展。政府工作报告提出，继续保障好群众住房需求。全国人大代表、中国建设银行湖南省分行行长文爱华认为，在多元化的供应体系下，住房租赁市场能起到平衡供需结构的重要作用，改善广大居民的居住体验。

解决急难愁盼问题

围绕解决群众急难愁盼的问题，代表委员建言献策。

如何缓解“看病难、看病贵”？政府工作报告提出诸多举措：居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再提高30元和5元；推进药品和高值医用耗材集中带量采购；强化药品疫苗质量安全监管……全国人大代表、湖北省十堰市太和医院党委书记罗杰表示，“改善医疗服务的相关政策，既坚持了持续稳步推进，又积极聚焦现实难点。对于近年来公众关心的异地结算、耗材价格昂贵、重大疾病治疗等均作出有效安排，问题看得清、措施提得实。”

“双减”是今年两会上的高频词汇。2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，拉开“双减”工作的序幕。今年政府工作报告提出，继续做好义务教育阶段减负工作。全国政协委员、上海市教委副主任倪闽景认为，推进“双减”工作，是一次深刻的教育变革，必须在提高学校教育教学质量、深化评价改革、促进学校多样化、激发学生学习的主动性和转变家长教育观念上多方面下功夫。

我国人口老龄化程度持续加深，养老成为一件民生大事。政府工作报告提出，积极应对人口老龄化，优化城乡养老服务供给，支持社会力量提供日间照料、助餐助洁、康复护理等服务，鼓励发展农村互助式养老服务，推动老龄事业和产业高质量发展。全国政协委员、河南省人民医院老年医学科主任黄改荣表示，社区是社会有机体最基本的单元，但不少社区的养老服务有待提高。她建议，加快完善社区功能建设，对于从事社区养老服务的商业机构，可考虑给予政策倾斜或一定补贴，让老年人能够楼上居住、楼下就医。

举措务实信心更足

政府工作报告中的民生“大礼包”实实在在、“干货”满满。代表委员表示，期待惠民政策尽快落地实施，提升幸福感。

绿色低碳发展理念日益深入人心。政府工作报告提出，持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。全国政协委员、全国工商联副主席、正泰集团董事长南存辉对报告提出的“推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设”等举措充满期待。

南存辉在调研中发现，“充电难、充电贵”成为制约很多家庭购买新能源汽车的阻碍之一。由于受城市总体充电网络规划缺失、小区用电容量紧张等因素制约，充电桩安装困难，充电桩的安装数量跟不上新能源汽车的增长速度。“老百姓呼唤更加智能、安装方便、成本低的充电设施。”南存辉建议，尽快研究制定出台充换电基础设施发展规划，支持推广全域智能充电网发展模式，让新能源汽车更好地服务百姓生活。

当前，国家着力推动新的生育政策落地见效。政府工作报告提出，完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，减轻家庭养育负担。这些措施让全国政协委员、北京理工大学人文与社会科学学院院长李健印象深刻。他表示，提升生育率是一项系统工程，需要将生育支持融入经济社会各项政策，进一步降低生育成本，实现生育保险法律制度的体系化，妥善解决育龄妇女的后顾之忧等。

今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年。政府工作报告提出，大力抓好农业生产，促进乡村全面振兴。全国人大代表、贵州省南中源茶旅发展有限公司董事长韦波注意到预算报告提出，2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金按照只增不减的原则安排1650亿元、增加84.76亿元，并向巩固拓展脱贫攻坚成果任务重、推进乡村振兴底子薄的地区倾斜。这些举措让韦波的信心更足了：“促进乡村全面振兴还是要靠产业发展。我准备发展茶旅一体化产业，用茶产业、布依族刺绣等助推旅游业发展。”