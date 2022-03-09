健康饮食新指标：减少油盐糖！

随着健康意识的提升，健康饮食已成为国人全新的生活态度。在食品中减少油、盐、糖的添加，增加健康成分已成为新潮流。

根据2021年中国居民膳食指南科学研究报告，我国人均油、盐、糖摄入过量，实际人均每日摄入量均明显超过营养学会建议摄入量。与此同时，我国人口超重肥胖比例也进一步扩大。2017年国务院发布的《国民营养计划（2017—2030）》在“吃动平衡行动”中提出广泛开展“三减三健”专项行动，推广减盐、减油和减糖。也因此，近年来，食品围绕着“三减”在健康范围内不断创新。

低油低盐食品是当前食品市场潮流，“0蔗糖”的饮品、调味品、零食成为常态。例如，减钠调料使用松茸、香菇调味，减钠29%；鳕鱼、鸡胸肉薯片采用0油清膨化技术，可以在不加油的情况下进行140摄氏度左右烘烤,保留食品营养同时,保持低脂肪、高蛋白、低卡路里等特点；无油糕点用鸡蛋和牛奶代替传统食用油，保留传统风味的情况下更加“轻盈”；此外，无糖饮料用赤藓糖醇等代糖替代蔗糖，已占据饮料市场绝对C位。

与此同时，食品中的功能性成分也在不断创新。醒神、护眼、解酒的糖果，安神助眠的睡前饮品、餐前服用帮助抑制糖分吸收的白芸豆片等，满足人们多种健康需求。

调查报告《健康饮食影响下的消费者新需求》显示，2020至2021年，国人在健康方面的花销有了明显增长，健康习惯认可度中，和饮食相关的内容按重视程度排列依次为：营养均衡、饮食多样、摄入蛋白质、补充膳食纤维、补充维生素微量元素、减少高盐饮食、减少糖分摄入、淡食轻食以及减少脂肪摄入等。在健康饮食新常态下，超过60%的人群认为油盐糖成分增减是他们做出食品选择的重要关注点。他们重视产品中的成分列表，关注产品的热量，热衷于通过食用健康食品来保持身材。其中，购买饮料时，味道、健康、是否含糖都是重要考虑因素，选购食品时，其营养、健康程度也与味道、口感并重。

哪些因素会被健康食品“拒之门外”呢？据调查，油炸、糖分过多或味道过甜、味道过咸、烤的、脂肪含量高的都被受访者认为是不健康的食物。而五谷杂粮、果蔬、维生素、膳食纤维、蛋白质等则是人们接受度高的健康食材。并且，在疫情背景下，能帮助提高人体免疫力、清肺、助眠的成分及功效也变得更加重要。

此外，从年龄层看，儿童对于免疫力的提高以及促进生长发育的需求高，成年人主要需求则是控制体重、提高免疫力和保持良好精力。落实到食品方面，儿童零食要求原料不含防腐剂，高钙高蛋白帮助生长发育，非膨化非油炸的零食解馋的同时更健康；Z世代则青睐控卡、代餐食品，低脂抗糖、功能代餐，满足味蕾的同时不担心热量增加；更加注重生活品质的人士则对有机杂粮情有独钟，低脂饱腹，补充纤维，全家人吃得健康；银发人群也加入健康食品大军，无蔗糖、减盐的糕点更符合他们清淡饮食的新需求。