老年“养生大军”队伍壮大 按摩仪有望升级智能“新宠”

【关键词】血压计、体温计、血糖仪、按摩仪器、保健品

第七次人口普查数据显示，我国人口老龄化程度进一步加深，65岁及以上人口已达到总人口的13.5%。而老龄人口也推动着“养生大军”的队伍日益壮大。

调查显示，改善预防三高、心血管疾病和提高免疫力是老年人最关注的三个健康养生方向。血压计、体温计和血糖仪是老年家庭最常置备的医疗设备，按摩仪器有望升级为智能“新宠”。

按摩仪器和血压计成老年家庭“新宠”

来自研究机构的《老龄人口健康养生市场洞察》显示，身体老化等自然状况是78%的老龄人口关注健康养生最主要的原因，其次是生活环境和空气改变对健康的影响。与此同时，生活方式不规律、缺少运动、非健康的饮食习惯等都促使老龄人口进入“养生大军”。

改善预防三高、心血管疾病和提高免疫力是老年人最关注的三个健康养生方向。在如何养生方面，医生的叮嘱很重要，服用营养保健品、定期体检等都是他们常采用的保健方式。目前，血压计、体温计和血糖仪是老年家庭最常置备的医疗设备。未来，按摩仪器和血压计也有更大的潜力空间。调查显示，有36%的受访老龄家庭计划在未来1到2年内购置按摩仪器，占比位居第一。

目前市场上最受老年人关注的按摩产品包括脚部按摩器、腿部按摩器、颈椎按摩器、腰部按摩垫等等，像按摩椅这样可以按摩全身的“大件儿”也在受欢迎的名单之列。一款可以恒温按摩脚部的洗脚盆虽然并不区分老少使用者，但贴上了“送父母”的标签，被稳稳送上了足浴盆热卖榜。到达小腿的高度让暖气传遍全身，多组电动按摩盘覆盖整个脚掌，模拟人手顶、揉、捏、扣的按摩手法，感受真人般的舒适按摩。

智能手表逐步加入监测血压功能

可穿戴设备方面，老年人希望能够监测血压、心率和血糖，其中女性对穿戴设备对血糖的监测更加重视。北京青年报记者发现，市场上的“血糖仪”也经常与“老人”“家用”等关键词关联起来，“简单易操作、爸妈好上手”成为产品卖点。

而其他较为常见的如智能手表、计步器等可穿戴设备，测量心率已经是基本功能，如今不少科技公司开始探索血压监测产品市场，如国产品牌华为就于去年年底发布了其首款能测血压的智能手表。并且，该品牌正以家用医疗级高精度血压测量为核心，研发可穿戴血压测量设备，与国内知名机构启动高血压管理研究，探索从筛查到早期干预的血压创新主动健康管理。这意味着以后人们通过可穿戴血压测量设备，就能随时随地实时查看血压高低，从早期及时发现并干预高血压治疗。

知识获取途径少常陷入“保健品骗局”

据调查，过去一年，受访老年人用于健康养生相关的平均花费是8351元，44%的人年花费在1001至5000元之间，28%的人为5001至10000元之间。未来一年，72%的人预期会增加在健康养生方面的开销。

值得关注的，他人介绍和线上平台是老年人选择养生保健方式的重要渠道。其中，医护人员、医学专业平台和店员推荐的实用度最广泛。老年人养生也面临现实困难，知识获取途径少和对健康知识的理解不够是最常见的困难点。

也因此，“保健品骗局”时常见诸报端：一些不法之徒利用老年人追求健康而辨别判断能力相对较弱的特点，不断翻新手段，诱导、欺骗老年人购买所谓的“保健品”。针对老年人注重养生的特点，一些康养机构时常以健康讲座、赠送礼品、现金返现、免费体检等形式吸引老年人参与，进而推销产品甚至诈骗。这类保健品标价虚高，一个“疗程”动辄几千元上万元。

近日，有全国人大代表提出建议，坚持全国“一盘棋”，在全国范围开展保健品市场“骗老坑老”专项治理，遏制保健品市场“骗老坑老”乱象。建立多部门联动的联络、会商机制，严厉打击不法商家利用保健品“骗老坑老”的行为，重点加大对问题突出地区的精准打击力度。同时，加强对保健品虚假宣传的监管，公开监督举报电话，发挥群众监督作用等。