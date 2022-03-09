今年的国务院政府工作报告提出，要完善跨省异地就医直接结算办法，实现全国医保用药范围基本统一。目前，我国已建成全世界最大、覆盖全民的基本医疗保障网，跨省异地就医住院费用直接结算全面推开，门诊费用跨省直接结算稳步试点，异地就医备案服务正在推广。新华社记者近日赴山西、江西等地调研，发现医保异地就医结算在先行先试中仍存在堵点。这也是参加全国两会的代表委员热议的话题，多位代表委员就此提出了意见建议。

从过去只能拿票据回参保地报销，且报销多少心里没底、票据遗失就无法报销，到现在可以在异地医院直接结算、民众不再需要“跑腿垫资”，跨省异地就医政策调整已给民众带来了诸多好处。统计显示，截至2021年底，住院费用跨省直接结算定点医疗机构数量为5.27万家。2021年当年国家平台直接结算440.59万人次，涉及医疗总费用1070.20亿元，医保基金支付624.63亿元。这些亮眼的数据背后，是群众获得的巨大便捷与实惠。

在肯定成绩的同时，也要看到，群众在办理异地就医时，仍存在不少烦恼与不顺。新华社记者走访调研发现，一些地方群众在办理异地就医和享受待遇时，遇到多个堵点。比如，太原市的张女士拿不出在职职工因工作需要常驻外地的材料，只能自行垫付费用到北京就医。南昌市的白先生申请异地就医备案时，被要求提供转诊转院证明，但这类证明十分难办。吉林的姜女士在北京就医时，委托父亲在家乡代办相关证明，却因不符合代办条件而只能做罢……凡此种种，不仅让群众感到特别不方便，而且让他们应得的医保福利大打折扣。

从这些案例可以看出，跨省异地就医虽然大渠道已掘通，但小支流上仍存在一些小堵点。虽然各地都推出了备案规则，但多头、多端口申请，以及备案流程不够清晰、材料申办手续繁杂等，也增加了群众办事的难度。虽然一家医院能够直接结算，但结算也可能存在“待遇差”，或者标准认定不统一等现象，导致异地就医的医保福利被降低。这些问题，都需要通过细化规则、推出更多操作性强和接地气的实锤举措来化解。打通这些小堵点，不仅可让这项改革挖掘出更大潜力、取得更大实效，而且民众的就医体验也将大幅改善。为民办实事，就需要找准类似的民生痛点。

在家千日好，出门万事难。在人口流动日益频繁的当前，每个人都存在异地看病的需求，要么因疾病难治需要到外省市求医，要么因跨省出差、旅游期间患病需要在当地看病，外出打工、父母随子女迁居异地等，都对异地就医存在刚需。进一步完善跨省异地就医的制度与规则，让跨省异地就医过程更“顺溜”一些，不仅我们每个人都是受益者，而且在获得异地就医这块民生蛋糕时，还能做到不折腾、不闹心。