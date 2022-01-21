新规实施 军属异地就医更方便

自《军人及军队相关人员医疗待遇保障暂行规定》（以下简称新规）正式施行以来，在解放军总医院第五医学中心（以下简称第五医学中心）经常能见到军人家属就诊的身影。日前，该中心迎来了首位异地就诊的军属患者。

当日一早，来自山东的军嫂张女士带着父亲来到第五医学中心肝病医学部就诊。中心军队伤病员管理科主任孟立珊了解相关情况后，协调相关部门畅通转院流程，肝病医学部肝病外科一病区护士长刘杨迅速领他们办理入院手续。

在该中心门诊的军属专用窗口，患者只需要提供医保卡，只要在就诊白名单内，就能轻松办理入院手续。

“去年，我父亲查出肝脏不好，当地的医生建议我们到第五医学中心治疗。老人家一听要去北京，既怕异地就医麻烦子女，也担心经济负担太重，一直没有同意。新规实施后，我向父亲讲明了相关优惠政策，他终于愿意来看病了。感恩党和国家对军属的关心，让我们更有归属感、幸福感。”张女士说。

这次新规的亮点之一是，扩大了官兵家属军队医疗保障范围，实现官兵家属在军队医疗机构就医免费或者优惠。军官、军士的父母和配偶父母，经医保结算并扣除完全自费项目后，对门急诊和住院费用予以优惠。此外，新规还界定了军人跨军地就医的具体情形，打通了异地就医的渠道。

在新规全面实施前，第五医学中心强化责任担当，迅即动员部署。第五医学中心党委把实施新规作为首要政治任务和重点工作，形成党委主责、分工负责、齐抓共管的态势，建立应急机制，做细实施方案，确保专班推进。同时，同步升级了住院挂号、登记、收费等信息系统和医保药品、军队医疗耗材、诊疗项目目录库；配齐了窗口软硬件设备，联调联试信息系统，确保军人军属高效核对身份。

此外，第五医学中心对全员开展新规政策培训，门诊挂号、医保结算、药品供应等重要关联岗位人员加班开展新系统操作培训，依托多媒体教室搭建虚拟测试环境组织医务人员操作考核，确保军人军属就医时身份认得准、流程走得顺、费用算得清，切实释放政策红利。