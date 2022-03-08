直播预告：青光眼能通过手术治愈吗？

青光眼是一组进行性视神经损害、最终损伤视力的疾病统称，主要与病理性的眼压升高有关。青光眼的治疗原则是降低患者的眼内压，主要有滴眼药水、口服降眼压药物、手术等治疗方式。当眼压超过眼内组织所能承受的限度，就会造成包括角膜、虹膜、晶状体，尤其是视神经的功能损害，起初可表现为视野的缩小，若不加以治疗，最终会导致失明，且无法逆转。

3月9日10:00，北京大学人民医院眼科主任医师、教授吴慧娟将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就青光眼诊治的相关问题进行分享。

专家简介：

吴慧娟，北京大学人民医院眼科教授、主任医师、眼科博士、研究生导师。中华医学会眼科学分会青光眼学组委员，中国医师协会眼科学分会青光眼专业委员会委员，北京眼科学会理事兼秘书长，中国老年学和老年医学学会眼科学分会常委兼副总干事，中国微循环学会眼微循环专业委员会青光眼学组委员，北京医师协会眼科学分会青光眼学组委员。作为第一发明人，持有国家发明专利二项、国家实用新型专利二项。发表学术文章二十余篇，参编参译多部专著、包括编写英文青光眼手术学方面的专著。作为课题负责人，完成国家863项目一项，国家自然科学基金青年基金项目一项等。

擅长：青光眼，白内障和眼前段疾病的诊断和治疗；对各种常见和难治性青光眼有较丰富的临床诊治经验。

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