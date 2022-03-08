充分保障妇女就业权利，需要机制创新

◎柯文

在稳增长的经济大背景下，妇女就业成为各界普遍关心的议题之一。比如近日全国人大代表杨元庆提交的《关于充分保障女性高质量就业的建议》，就包括完善相关法规，保障女性拥有平等的就业权利，建立女性生育保障和弹性工作制度，建立生育假男方和女方成本均摊机制，切实提升女性的就业能力等方面建议。全国妇联也带来了类似的关于促进妇女就业创业的提案。

进一步改善妇女的就业形势，要破解的难题很多，值得社会进一步重视。其中生育和照顾家庭带来的就业负担问题，尤为舆论所关注。

我们注意到，近一段时间，各地为鼓励生育，出台了一系列产假延长等政策，许多人却对此表示忧虑，认为可能会提升企业雇佣女性职员的成本，使得女性就职、薪资和晋升各方面受到不利影响。这个矛盾的关键在于，女性在生育抚养下一代的过程中，承担了太多责任，如果让她们为此承受更多职业风险和成本，显然是不公平的。

从数据上看，我国职业女性压力不可忽视。中国女性参与劳动率超过60%，远高于世界其他国家的平均水平——48.5%。这使得很多女性面临着传统育儿家庭责任和现代化的经济独立角色的双重压力。

全国妇联的提案指出：妇女的社会保险权益的享受程度低于男性，更易因患病、生育、失业、职业伤害等陷入生活困境；而平台灵活就业妇女与正规就业妇女相比，在产假、哺乳假、社会保险接续、生育保险参保等方面缺乏制度保障和政策支持，维护权益的途径也有待完善。

因此，要切实帮助女性维护劳动权益，防止生育成为女性职业发展路上的拦路虎，只有这样，才能做到实质性地提升生育意愿，使相关政策更好地普惠民生。

此次两会，好几位代表委员都提到了弹性产假制度：将丈夫的陪产假和妻子的生育假加总，由家庭自行决定如何分配。这是一个有价值的思路。在产假延长问题上，我们应该更多参照其他工业化国家的经验，结合具体现实，制定一个既公平公正，又符合实际、便于操作的办法。我们呼吁让女性在职场上得到更多施展的空间，要先从制定更加完善的规则开始。

另外，对于农村、乡镇广大在家庭内劳动的妇女，各级组织应积极行动起来，将培训、就业资讯延伸至基层，进一步畅通中低收入妇女的就业信息渠道，有效促进农村妇女就业创业，让更多中低收入妇女扛起家庭收入的“半边天”。

持续拓宽广大妇女的就业道路，帮助一部分妇女在家门口就业增收，使广大妇女在顶起“半边天”的同时，不断增强幸福感、获得感和归属感，我们的社会才会更和谐、更美好。