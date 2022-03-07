如何减脂不减肌？“管住嘴迈开腿 ”是真理

人民网北京3月7日电 （记者孙红丽）肥胖容易引起冠心病及高血压、糖尿病及非酒精性脂肪性肝等疾病以及多种并发症，加速衰老和死亡。不过，减肥也要科学，有些人一味盲目节食，致使机体开始消耗蛋白质供能，导致一系列的不适，如乏力、贫血、脱发，尤其部分女性甚至发生闭经。

对此，北京市疾控中心官方微信今日发文指出，减肥是减脂肪，不能减肌肉。减肥和保持体重并没有捷径，“管住嘴，迈开腿 ”是真理。建议从健康饮食、吃动平衡、充足睡眠等方面入手，科学减脂。

如果是肥胖或严重肥胖的，应该就要去正规的医院（不要盲目信广告去街边的减肥商店、按摩店或美容店，更不要网店）检查，医生会根据情况辅以药物或手术治疗。

肥胖的判断标准

北京疾控部门介绍，目前公认的判断标准为体重指数（BMI），体重指数（BMI）=体重(kg)/身高²（m²）。我国的BMI分类标准：BMI(kg/m²）＜18.5为体重过低；18.5～23.9为体重正常；24～27.9为超重；≥28为肥胖。

较为简便的衡量指标是腰围（WC），测量方法：身体直立，双臂自然下垂，两脚分开约25～30cm（与肩同宽），把软尺放在髂嵴与第十二肋骨下缘连线的中点（即腰部最窄部位），沿水平方向围绕腹部一周测量的长度（在呼气末）。

腹型肥胖（向心性肥胖）判断标准为，男性腰围≥90cm（即２尺７寸），女性腰围≥85cm（即２尺５寸５）。

吃动平衡和充足睡眠

减肥的正确方法有哪些？

北京疾控部门建议，在平衡膳食的基础上，控制进食总量，采用低热能、低脂肪饮食、高膳食纤维，避免摄入高糖类食物，使每日摄入总热量低于消耗量，可根据不同能量需要水平的平衡膳食模式和食物量表来进行食物搭配。另外，积极运动，多作体力劳动和体育锻炼，选择自己喜欢的运动方式，使体重逐渐减轻达到正常标准体重。

有研究显示，导致身体发胖的主要原因是体内生长激素分泌不足。

对此，北京疾控部门解释称，生长激素简称 HGH，是人体自行分泌的一种天然激素，主要作用是促进骨骼及肌肉的生长，同时也加速体内脂肪的燃烧。HGH 只有夜间睡眠时分泌，尤其是在入睡 90 min 以后分泌量最旺盛。

人体在睡眠时，身体机能运作会趋于迟缓，但新陈代谢功能仍会持续进行，积存于体内的卡路里也能不断地燃烧，越是年轻健康的人，细胞代谢就越活泼，睡眠时消耗的能量当然就越多。