5月24日贵报评论《对“自残式”减肥应有更强势干预》，对热衷于减肥的人来说，应该算清醒剂。

爱美之心人皆有之。有些人想靠减肥产品或某种手术来实现塑形美体的迫切心情不难理解，可是，当前减肥市场鱼龙混杂，不良商家摸透了消费者的心理，绞尽脑汁用起伪装术，不择手段坑骗消费者，叫人防不胜防。

那些被商家吹得天花乱坠的所谓减肥“神药”“神招”，从本质上来说就是精心包装并抛出的诱饵，专等急不可耐的减肥者心甘情愿上钩。面对乱象丛生的减肥市场，大家一定要保持高度警惕，千万不要被商家的花言巧语蛊惑。

想减肥，必须相信科学、保持理性，而不能身胖乱投医，将所有希望都寄托在减肥产品或者手术上。如果一边信誓旦旦用着减肥产品，一边又不肯改变饮食等方面的不良习惯，减肥效果恐难如愿。只有管住自己的嘴，禁住各种美味佳肴的诱惑，迈开自己的腿多做运动，持之以恒向肥胖宣战，才能逐步从根本上消除肥胖。所以，必须摒弃那些企图找捷径的侥幸心理。