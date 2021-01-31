冠心病看起来悄无声息，却会猝不及防地给人以致命打击。美国心脏病协会发布数据显示，约25%的冠心病患者首发临床表现就是心源性猝死。为什么会得冠心病？近期我国一项研究提醒，冠心病很多跟吃有关。

中国疾病预防控制中心教授刘世炜、潍坊医学院公共卫生学院教授王春平等学者基于全球疾病负担研究，对我国相关数据展开分析发现，缺血性心脏病整体疾病负担呈上升趋势，冠心病疾病负担排名前24位的危险因素中，排在前五位的有高血压、坏胆固醇水平高、高盐饮食、吸烟和坚果摄入不足。王春平教授在接受《生命时报》记者采访时表示，进行这项研究时他们发现，与2007年相比，肥胖、膳食纤维摄入不足、豆类摄入不足等8种冠心病危险因素的伤残调整寿命年率顺位上升；与1990年相比，2017年归因于加工肉吃得多、含糖饮料饮用多、肥胖等的疾病负担增幅较大；含糖饮料饮用过多、饮酒过多归因分值增幅最大。

王春平表示，经济水平的逐渐提高，使得中国居民的饮食结构从以植物性食物为主的东方膳食模式，逐渐转变为以高胆固醇、高脂肪的动物性食物为主的西方膳食模式。这种转变加重了脂类代谢负担，血液中坏胆固醇无法被及时代谢或利用，就会沉积在血管壁内，日积月累容易造成动脉粥样硬化。血管堵塞严重，就会导致供血不足，增加心血管病的发生风险。比如，烹调肉类时使用油炸、烧烤等不健康方式，食用大量加工肉类，都会导致人们摄入大量油、盐，增加脂类代谢负担，促使血管变硬变脆。含糖饮料喝得太多，会转化为脂肪，增加血管内皮的炎性反应及损伤。大量饮酒会对心脏结构和功能产生不利影响，饮酒者体内的炎症水平也更高，会增加心衰、心梗等疾病的发生风险。膳食纤维可以促进胃肠蠕动，减肥降脂，帮助排便，但如果摄入不足，就会导致脂肪蓄积，给心脏添负担。

为了避免冠心病的发生发展，王春平给出了以下几点饮食建议。

多吃豆制品。食谱中可增加豆制品，有助增加人体所需的磷脂、优质蛋白及钙，保护心脑血管健康。

增加果蔬摄入量。果蔬中含有丰富的膳食纤维及维生素，有利于降低血清胆固醇浓度。平时可多吃些油菜、小白菜等新鲜蔬菜，水果可选择苹果、香蕉、樱桃等。

补充鱼虾等海产品。研究发现，每天吃50克鱼，心脏病风险就能降四成。海产品富含欧米伽3不饱和脂肪酸，能保护血管内皮细胞，减少脂质沉积。平时可多吃些海水鱼，如秋刀鱼、三文鱼等。

补充多种谷物。谷物杂粮摄入的品种一定要多，不要过度依赖精细的米面。日常可吃些玉米、小米、荞麦、燕麦等，它们都含有丰富的膳食纤维，能降低体内的胆固醇水平。（记者 李珍玉）