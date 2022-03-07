快速“躺瘦”？提醒：代餐食品不可长期食用

人民网北京3月7日电 （记者孙红丽）如今代餐深受年轻人欢迎。目前主流的代餐食品有代餐粉、代餐奶昔、代餐粥、代餐零食、蛋白棒等，它们一般与方便、低脂、瘦身联系在一起让人心动。

代餐受到欢迎，与当下年轻人注重体重管理、追求健康生活方式密切相关。那么，代餐食品安全吗？真的能让我们“躺瘦”吗？

近日，江苏市场监管微信公众号发文提示，目前代餐食品缺乏国家强制标准，这也导致了代餐食品行业不可避免存在产品质量良莠不齐、过度营销、虚假宣传等问题。在实际使用中，效果也各不相同。

江苏市场监管部门提醒，代餐只是减脂过程中的一个“工具”，并不是使用代餐简单的代替。另外，每个代餐品种的营养素如维生素、钙、镁、铁、锌等均含量不同，长期单一食用同一种代餐容易造成营养不良。

“代餐食品不可长期食用。”江苏省食安委专委会委员、东南大学公共卫生学院博士生导师孙桂菊表示，代餐食品的使用是以控制体重为目的，有时间性，不宜长期，但可间断使用。由于现在市场上有的产品在低能量的同时，未强化营养素，所以营养素含量偏低，会引起膳食营养素的缺乏。建议当体重达到一定理想范围后，应当恢复正常饮食，适当控制能量和增加运动，多吃膳食纤维，做到能量平衡，以维持健康体重。

是否人人都适合代餐减脂，哪些人不适合？孙桂菊表示，代餐主要针对超重和肥胖人群，普通减脂人群其实没必要用代餐，适当控制饮食和锻炼才是最健康的。不建议孕妇、哺乳期妇女、婴幼儿、儿童、病人及老人食用代餐食品。另外代餐食品一般来讲膳食纤维含量比较高，对于胃肠功能紊乱消化功能不全者也不宜使用。

如何正确选购代餐食品？孙桂菊提示，注意选择大品牌，尤其要关注食品标签内容，一是看配方成分组成，二是看营养成分量值表，优先选择成分较多、主要营养素如B族维生素，铁，锌，钙等含量比较高的产品，建议可参考中国营养学会发布的代餐食品团体标准（T/CNSS 002-2019）。

特别提醒的是，如选购的产品是经国家批准，带蓝帽子具有减肥功能的保健食品，则按照其产品说明书及标签选择服用。