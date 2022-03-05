宁夏首家涉案未成年人家庭教育指导工作站成立

中新网银川3月4日电 (记者 李佩珊)3月4日，宁夏银川市妇联、银川市兴庆区人民检察院在银川市妇女儿童活动中心为宁夏首家“涉案未成年人家庭教育指导工作站”揭牌。

未成年人犯罪和遭受侵害有多方面的原因，其中，家庭因素的影响不容忽视。“涉案未成年人家庭教育指导工作站”是“司法参与、家庭、社会协同共育”共同保护的有益探索，将为优化未成年人家庭成长环境起协助作用。公安机关、人民检察院、人民法院在办理案件过程中，发现未成年人存在严重不良行为或者实施犯罪行为，或者未成年人的父母或者其他监护人不正确实施家庭教育侵害未成年人合法权益的，将根据情况对父母或者其他监护人予以训诫，并可以责令其接受家庭教育指导。

当天，银川市妇联、银川市兴庆区人民检察院召开联席会议，共同签署《涉案家庭教育指导工作合作协议》，决定在银川全市范围内联合开展涉案未成年人家庭教育指导工作，共同探索家庭教育指导工作模式，建立家庭教育指导工作联动机制。

会后，银川市家庭教育指导师为30名家长开展了题为《孩子，我如何爱你》的家庭教育讲座。后续，银川市妇联已安排《家庭教育促进法》和家庭教育讲座各100场，为更多民众普及相关知识。