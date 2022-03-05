全国人大代表李翠枝：农牧业全链行动 共创零碳未来

人民网北京3月5日电 （记者张文婷）3月5日，2022年全国两会拉开序幕，各地人大代表、政协委员相聚北京，为国计民生建言献策。今年两会，减排降碳助力“双碳”目标实现成为热点话题，涌现出众多“好声音”。

来自内蒙古自治区的全国人大代表李翠枝，结合她在农牧业一线二十多年的工作经验，提出农牧业减排降碳相关建议，呼吁全链尽快开展切实行动，共创零碳未来。

李翠枝表示，新时代下，优美的生态环境成为人民美好生活的重要期待。在碳达峰、碳中和背景下，全面减排降碳成为满足人民期待的重要抓手。这就需要各行各业携手行动，加快减碳步伐，助力“双碳”目标的实现，共创零碳未来，让人民享受天更蓝、山更绿、水更清的美好生活。

当前，我国实现“双碳”目标时间紧、任务重，产业链较长的农牧业更不例外。随着我国近年来农牧业高质量发展，出现了农牧业发展碳排放统计体系仍不完善、行业自主减排动力不足、缺乏复合型人才等问题，这些问题制约着农牧业的低碳转型步伐。

2022年中央一号文件明确指出，保障“菜篮子”产品供给，加快扩大牛羊肉和奶业生产，推进草原畜牧业转型升级试点示范。在保障国民食品供给安全的同时，农牧业如何落实“双碳”目标？李翠枝认为，这需要行业凝聚低碳共识，特别是行业龙头发挥带头作用，加速全链减碳，共创零碳未来。

李翠枝建议，尽快完善农牧业碳排放统计体系，设计农牧业碳中和路线图，推动全链减碳。除了减碳，应鼓励种养结合一体化发展，加速草场恢复，进一步发挥草地碳汇功能，同时开发一套有效的碳汇方法论，促进农牧等相关领域企业自愿减排。此外，人才是赋能行业低碳转型的关键，在这方面，她建议国家从教育机制和体制上出发，加快“农牧业+减碳”复合型人才的培养。

农牧业是重要的民生产业，也是乡村振兴的重要力量，在转型之路上如何兼顾低碳效率和经济效率，是行业未来几十年发展的主旋律。未来，全行业应当凝聚低碳发展共识，从实际出发、科学有序推进减碳工作，助力国家实现“双碳”目标，共创零碳未来，为美好生活作出更大贡献。