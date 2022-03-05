北京启动生活服务业数字化升级

本报讯（记者 李佳）市商务局日前发布《北京市生活服务业数字化转型升级工作方案》。昨天上午，“一刻钟品质生活节”正式启动，2022年生活服务业数字化升级行动同期发布。据悉，2021年，市商务局联合美团开展了餐饮业数字化升级1.0行动，覆盖全市近6万家商户，提升排名靠前的近6000家商户单周交易额较行动开始前增长近25%。

今年，市商务局以餐饮、便利店、蔬菜零售、家政等业态为重点，围绕数字化运营全链条，“一业一策”提升生活服务行业数字化营销、管理和供应链水平。依托生活服务平台推出百节数字化运营教程，引导万户便民商业网点发展数字新业态、新模式，培育超万家生活服务业数字化示范门店。

据市商务局相关负责人介绍，此次发布重点实施七大专项行动包括：升级一刻钟便民生活圈动态地图。增加照相文印、药店、前置仓、社区花店、茶艺咖啡等业态网点，从供给、需求、便利性等维度，综合分析一刻钟生活圈发展现状，实施便民网点精准补建，推动生活服务业转型升级；开展餐饮业数字化升级2.0行动。引导平台企业为餐饮商户配备云打印机、出餐宝、智能取餐柜等智能设备，打造一批数字化餐饮门店。引导生活服务平台为中小餐饮商家推出外卖运营扶持服务，通过发放数字红包、提供满减优惠等，降低餐饮企业运营成本，推进数字人民币在餐饮场景的应用；提升便利店（便民店）数字化经营能力。支持数字化精准选品，实现“千店千面”。引导品牌连锁企业、电商平台企业新建或规范提升农村便民店，通过技术赋能、供应链整合等，试点铺设不少于100个网点；发展前置仓等便民服务新模式。将前置仓纳入便民商业网点资金支持范围，鼓励前置仓在选址、补货、运营等方面深度应用互联网技术和大数据；构建数字化家政服务体系。支持平台企业、品牌连锁家政企业建立服务人员信息库、诚信档案和用户评价体系，打造一体化动态管理服务平台；提高蔬菜零售数字化管理水平。支持行业协会与龙头企业共建“蔬菜直通车数字平台”，实时监测价格、销量。为蔬菜零售门店推出专项成长运营体系，实现数字化引流赋能；推动生活美业加快数字化进程。支持美业企业上线生活服务平台，开通线上展示、评价、交易渠道。鼓励有实力的美业企业打造线上服务平台，实现从预约、手艺人出发、到达、服务完成等全程履约在线化。