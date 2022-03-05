进京邮件无安检和消毒标识将被退回

本报讯（记者 李宁）国家邮政局日前发出《关于做好2022年全国两会期间寄递渠道安全服务保障工作的通知》，要求各级邮政管理部门、各邮政快递企业统筹做好全国两会和北京冬残奥会期间寄递安全服务保障工作，进一步加强组织领导，深入动员部署，细化工作措施，严格落实责任，坚决维护邮政快递业安全稳定运行和寄递渠道安全畅通，确保全国两会和冬残奥会顺利召开。

《通知》要求，要强化底线思维和风险意识，严防不法分子利用寄递渠道将危险物品运入北京，严防违规收寄禁寄物品。各企业要加强安全检查和消毒处理。对进京邮件快件强化落实寄递安全“三项制度”和消毒处理，逐一加盖或者粘贴标识，并载明实施安检及消毒的单位和省份。北京市邮政管理局要部署企业对进京邮件快件全面实行投递前“二次安检”，无安检及消毒标识邮件快件一律退回。各级邮政管理部门要切实加大安全监管执法检查力度，严格倒查追责，依法从重从快办理行政处罚案件，严厉查处企业违反寄递安全“三项制度”行为。

《通知》指出，各级邮政管理部门要督促企业落实安全生产主体责任，以机械操作、车辆交通、消防用电等风险突出环节和部位为重点，做好营业网点、处理中心等生产作业场所现场管理和风险隐患排查整治工作，严防生产安全事故发生。各企业总部要加强矛盾纠纷排查化解，切实维护基层网络稳定和快递员群体合法权益。

《通知》强调，全系统全行业要坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，突出人物环境同防等重点环节，慎终如始抓好行业疫情防控各项措施落实。各企业要按照相关制度规范和文件通知要求，认真落实生产作业场所、车辆装备、邮件快件的通风消毒措施，组织员工做好个人防护，避免人员聚集。要继续推进从业人员新冠病毒疫苗加强免疫接种，进一步筑牢疫情防控屏障。各级邮政管理部门要加大行业疫情防控工作力度，着重加强对国际邮件快件处理场所的常态化监督检查。

《通知》要求，各级邮政管理部门要督促企业严格落实各项服务标准，保障网络稳定运行，认真做好消费者咨询服务、投诉处理、消费提示等工作。要加强行业运行监测预警，做好风险防范和应急准备工作，及时妥善应对处置事故案件、自然灾害、经营异常等突发事件。要结合北京冬残奥会期间寄递安保相关要求，做好应急值守和信息报告工作。快递企业总部所在地省（区、市）邮政管理局要督促指导企业总部做好全网运营监测和调度疏导。