鼓励保护见义勇为 需要全国统一立法

参加本次全国政协会议的全国政协委员张桂平提交提案，建议把见义勇为相关法规上升到国家层面，完善长效保障机制，杜绝“英雄流血又流泪”的社会悲剧。张桂平委员认为，见义勇为事业是一项光荣的社会公益事业，也是国家治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分，亟需进一步完善见义勇为工作规范，推动见义勇为工作体系化、规范化、现代化。

见义勇为是中华民族的传统美德，国家法律法规、有关政策规定和社会各界对见义勇为一直持褒扬、鼓励、支持的态度。然而，目前专门调整见义勇为的法律均为地方法规，在全国层面尚没有统一的见义勇为法律法规，相关规定散见于《民法典》等法律法规以及司法解释中。

现行法律体系对于鼓励见义勇为、保护见义勇为者的合法权益、弘扬社会正气发挥了积极作用，但毋庸讳言，以地方法规为主的鼓励保护模式还存有一些短板和不足。比如，有些地方法规调整见义勇为的范围适用“本地户籍+本地行为”原则，有些地方法规则适用“本地行为”原则，导致对于“外地人”实施的见义勇为，可能出现“两不管”现象，这方面的扯皮案例并不少见。

有的地方法规存有申报时效较短或时效模糊的问题，给一些滞后的见义勇为申报造成了障碍。有的地方法规对见义勇为的对象设定模糊，致使认定部门在认定过程中做出狭义理解，把救熟人、救朋友等行为排除在见义勇为认定范围外。另外，有些地方法规还存在着对见义勇为者的奖励标准、抚恤标准相差甚远以及后续保障机制不到位、不健全等问题。

整合现行法律规定，统一制定全国层面的见义勇为法律或行政法规，有其合理性、可行性和必要性。通过国家层面的专项立法，可以明确见义勇为的法律概念，统一见义勇为的保护对象、保护范围、保护时效，堵住保护漏洞，消除保护缝隙。同时，还可以设定更符合实际需求、更加合理、公平的激励措施、奖励标准、抚恤标准，夯实相关地方、相关部门的责任，完善长效、兜底保障机制，从根本上免除见义勇为者的后顾之忧，减少甚至杜绝让见义勇为者流汗流血又流泪的现象，全面提升对见义勇为的保护激励水平。

在全国层面针对见义勇为专门立法，在形式上就具有突出的积极意义。法律层级的提升，顶层制度的完善，能够彰显政府和社会对鼓励和保护见义勇为的重视程度的提升，并释放出强烈清晰的信号，有助于激发民众的见义勇为意识，弘扬社会正气，凝聚鼓励、支持见义勇为的社会共识，营造呵护见义勇为的良性氛围。

近年来的全国两会上，有多名全国人大代表、全国政协委员提出过制定全国层面的见义勇为法律法规的建议，法律专家、公益人士、媒体以及不少民众也都发出过此类呼吁。立法部门、相关政府部门应该重视这一建议，有针对性地开展立法评估、研究，拟定立法规划，力争早日完成全国层面的见义勇为立法，依法构建科学、规范、高效的见义勇为全国统一认定、救助、表彰制度，构建权威、规范的见义勇为统一荣誉体系，积极回应全国人大代表、全国政协委员的议案提案，回应民意关切。

鼓励和保护见义勇为是一件大事，是一件非常重要的事，值得全国统一立法，也需要全国统一立法。