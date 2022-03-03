停止对配方奶粉进行激进营销

世界卫生组织（WHO）和联合国儿童基金会（UNICEF）近日联合发布报告称，全球的父母和孕妇都面临婴儿配方奶粉的激进营销。在这份名为《配方奶粉营销如何影响我们对婴儿喂养的决定》的报告中，研究者发现，超过半数的受访者承认他们是配方奶粉公司的营销目标。

报告认为，全球配方奶粉行业使用系统性的激进营销策略来影响父母喂养婴儿的决定。报告对全球8500名父母和孕妇以及300名卫生工作者进行了调查，发现在英国接受调查的所有女性中，84%的女性遭遇过配方奶粉营销，在越南的比例更高达92%。这些营销行为增加了她们选择配方奶粉喂养的可能性。

报告指出，该行业营销技术不仅包括擅自进行在线定位，还包括赞助咨询网络和热线、提供促销产品和免费礼物等。令人震惊的是，配方奶粉行业几乎向所有国家的卫生工作者提供促销礼品、研究资金甚至销售佣金，通过影响卫生工作者的培训和建议来影响新妈妈的喂养选择。超过三分之一的受访女性表示，卫生工作者向她们推荐了特定品牌的配方奶粉。这些做法不仅可能损害儿童的营养健康，而且违反了国际承诺。世卫组织总干事谭德塞表示：“这份报告非常清楚地表明，配方奶粉营销仍然无孔不入，存在令人无法接受的误导性。”他呼吁紧急通过并执行关于剥削性营销的法规，以保护儿童的健康。

世界卫生组织称，母乳喂养是为婴儿提供健康成长和发育所需营养的最佳方式，可以防止13%的儿童死亡。研究数据显示，在出生后的第一个小时内即开始母乳喂养，然后进行6个月的纯母乳喂养，并持续母乳喂养长达两年或更长时间，可有效防止儿童营养不良。母乳喂养还可以作为婴儿的“天然疫苗”，保护婴儿免于许多常见的儿童疾病，同时还可以降低哺乳母亲未来患糖尿病、肥胖症和某些癌症的风险。尽管有这些好处，但全世界只有44%的6个月以下的婴儿接受纯母乳喂养。在过去的20年中，全球母乳喂养率几乎没有增加，但配方奶粉的销量在几乎同一时间翻了一番还多。

在接受调查的国家中，多数女性都表达了纯母乳喂养的强烈意愿，从摩洛哥的49%到孟加拉国的98%不等。报告详细说明了持续不断的误导性营销信息如何削弱了女性对其母乳喂养能力的信心，这些误导信息包括母乳不足以提供婴儿营养、婴儿配方奶粉可以改善发育或免疫力、母乳质量会随着时间的推移而下降等。

“母乳喂养最适合婴儿和母亲，但关于配方奶粉喂养的虚假和误导性信息成为母乳喂养的一大障碍。”联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔呼吁，在母乳喂养方面加强立法和政策保护以及资金投入，以保护女性不再受到不道德的营销行为影响。

世界卫生组织、联合国儿童基金会和合作伙伴呼吁各国政府、卫生工作者和婴儿食品行业停止对配方奶粉进行剥削式营销。他们还呼吁全面执行《国际母乳代用品营销守则》的要求，包括通过监督和执行法律以防止配方奶粉的激进营销等。（李学华）