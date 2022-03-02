多人误食汁液中毒 警惕滴水观音“闯祸”

有一种植物，在温暖潮湿、土壤水分充足的条件下，便会从叶尖端或叶边缘向下滴水，且开的花像观音，因此被称为“滴水观音”，学名海芋。

滴水观音深受人们喜爱，因为它既可以美化环境还可以净化空气，更被视为家财兴旺之物。浙江省疾控中心微信公众号近日发文提醒，滴水观音是一种只可远观的“有毒花”。

浙江疾控部门提示，滴水观音中毒无特效药，因中毒症状表现快速，一旦中毒应立即就医进行必要的处理，尤其一次进食滴水观音过多，很可能会导致如窒息、心脏骤停和意识障碍等严重后果。

浙江疾控部门介绍，今年1月12日，浙江省疾控中心的食源性疾病监测系统监测到省内某地有16名初中生陆续出现口唇麻木、咽痛等症状，经调查，发现他们均因误食滴水观音的汁液导致中毒。值得庆幸的是，他们大多数人进食量不多（1～2滴），经对症处理后均已痊愈。

2021年12月24日浙江省某地钱某某邀请好友徐某某等到家中聚餐，徐某某将小区内的滴水观音误认为以前食用过的芋艿，采摘部分植茎带到钱某某家中加工为菜肴供食用，进食后5人立即出现口腔嘴唇、舌头发麻、强烈刺痛等症状，后由朋友送医院急诊科就诊。

据了解，滴水观音的鲜草汁液若被皮肤接触后会引发搔痒，误入眼内可以引起失明；茎、叶误食后会致喉舌发痒、肿胀、流涎、肠胃烧痛、恶心、腹泻、惊厥，严重者窒息、心脏麻痹而死。小孩子常因误食其汁液导致中毒，也可因触碰引起过敏或因手上沾有汁液继而放入嘴里导致中毒；而成人则会将其根茎当作芋艿误食而致中毒。

浙江疾控部门提醒，儿童常对陌生的植物充满好奇心，如家中有养植滴水观音，请家长务必将其放置儿童接触不到的地方，日常也应时刻提醒孩子不要触摸和品尝陌生植物。（记者孙红丽）