西藏自治区妇产儿童医院积极开展2021年妇幼卫生年报质控

为扎实推进新“两纲”、“两规”目标，进一步提高全区妇幼卫生年报质量，加强源头数据采集能力，督促基层夯实业务工作，近日，西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院）组织专业团队开展妇幼卫生年报质控。

据介绍，自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院）对质控工作给予高度重视，召开院办专题会议研究，制定《2021年妇幼卫生年报质控工作方案》。结合近三年妇幼卫生年报和重点工作推进情况，确定拉萨、昌都、日喀则、那曲、阿里为2021年质控对象，同比去年增长40%。

根据工作要求，质控小组由管理、业务骨干及妇幼领域专家共9人组成，利用16天，先后对自治区区级3家综合医院、5个地市妇幼保健院和人民医院、4个民营医院、11个县人民医院、9个乡镇卫生院、2个村卫生室进行年报质控，同时对各单位三网监测、出生医学证明管理、母婴三病、儿童营养改善、妇女两癌筛查等妇幼健康业务进行督导。期间随机走访11户农牧民家庭，了解孕期保健、儿童保健及住院分娩奖励政策知晓情况，开展现行妇幼健康政策宣传。

质控组对检查发现问题，进行现场指导和反馈，特别是对妇幼健康政策掌握不全、执行不规范、业务登记“痕迹”不清、数据整理把关不严等问题进行指导。