西藏自治区卫健委启动2021年妇幼保健机构绩效考核工作

为做好2021年妇幼保健机构绩效考核数据采集工作，近期西藏自治区卫生健康委以视频形式举办全区妇幼保健机构绩效考核培训会，旨在规范开展妇幼保健机构绩效考核，推进妇幼保健机构高质量管理和持续健康发展，提高妇幼健康服务水平。

培训会上，西藏自治区卫生健康委通报了2020年度全区妇幼健康项目和妇幼保健机构绩效考核情况，分析了绩效考核存在的共性问题，提出了针对性整改意见。同时，还要求各级卫生健康行政部门和妇幼保健机构要高度重视，以问题和需求为导向,对照查找本单位在医院管理和医疗服务方面的差距,强化组织实施、责任落实、人员培训和质量控制，确保规定时间内高质量完成各项工作。此外，西藏自治区卫生健康委对妇幼保健机构绩效考核办法、2020年妇幼保健机构绩效考核结果、自治区质控情况，以及绩效考核指标、工作要点、数据采集与子系统操作应用等进行了详细解读和全面培训，部署安排2021年度妇幼保健机构绩效考核工作。

据了解，本次会议西藏自治区全区地市及以上卫生健康行政部门、妇幼保健机构相关负责同志和业务科室共计100余人参加。