这些关于眼霜的几个真相，你一定要知道！

人民网北京3月2日电 （记者乔业琼）眼霜是很多求美者都会选择的眼部护理产品之一，但是也有很多人有疑问，眼霜和面霜有什么区别？眼周出现脂肪粒该怎么办？对此，上海市消保委进行了亲测。

首先，眼周皮肤很特殊，眼部皮肤厚度薄，为面颊皮肤1/3，并且缺少皮脂膜保护，眼部皮肤真皮结构疏松，还用得多，每天眨动约1万-2万次。眼周是皱纹增加和皮肤弹性损失最快的部位，条件允许的情况下，使用眼霜对保养眼周是有一定帮助的。

那么，眼霜和面霜有什么区别？安全性上眼霜要求更高，但正规品牌无论眼霜面霜的原料涂抹于面部皮肤各部位都不会存在安全问题。

眼周常见的问题有细纹、黑眼圈、眼袋等，要根据成分选择适合自己的眼霜。其中，咖啡因的主要作用是消除水肿，玻色因的主要作用是抗皱，视黄醇的主要作用是改善皱纹，透明质酸的主要作用是保湿。

针对困扰很多人的脂肪粒问题，上海市消保委表示，脂肪粒学名是粟丘疹，产生的原因是小伤口和炎症。小伤口主要由于受到外力的反复摩擦；炎症原因较多，比如护肤品成分不耐受等。

上海市消保委建议，预防脂肪粒，要注意伤口和炎症的产生。卸妆要尽量轻柔，避免用手搔抓。使用排除法，测试哪款护肤品眼周不耐受，并进行更换。