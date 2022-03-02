十五部门印发《“十四五”健康老龄化规划》

国家卫生健康委等15个部门近日联合印发《“十四五”健康老龄化规划》，提出完善身心健康并重的预防保健服务体系等9项任务。

规划说，我国老年人健康状况不容乐观，增龄伴随的认知、运动、感官功能下降以及营养、心理等健康问题日益突出，78%以上的老年人至少患有一种以上慢性病，失能老年人数量将持续增加。而与老年人的健康需求相比，与健康老龄化相关的机构、队伍、服务和政策支持不足。

规划提出，完善老年人预防保健服务体系。开展失能（智）预防与干预工作，减少、延缓老年人失能（智）发生。实施老年痴呆防治行动，制定《国家应对老年痴呆行动计划》，推动老年人认知功能筛查干预试点工作，建立老年痴呆早筛查、早诊断、早干预的综合防控机制。加快无障碍环境建设和住宅适老化改造。推动在老年人集中场所安装自动体外除颤仪（AED）。

规划强调，以连续性服务为重点，提升老年医疗服务水平。例如，在医疗机构推广多学科诊疗模式，加强老年综合征管理；建立覆盖老年人群疾病急性期、慢性期、康复期、长期照护期、生命终末期的护理服务体系；鼓励康复护理机构、安宁疗护机构纳入医联体网格管理，建立畅通合理的转诊机制，为网格内老年人提供疾病预防、诊断、治疗、康复、护理等一体化、连续性医疗服务。

在健全居家社区机构相协调的失能老年人照护服务体系、深入推进医养结合发展、发展中医药老年健康服务等方面，规划都作出了具体部署安排。(田晓航)