人社部：电子社保卡和医保电子凭证均可就医

记者1日从人力资源和社会保障部获悉，近日，人社部和国家医保局“总对总”通道正式开通，支持电子社保卡和医保电子凭证在就医购药领域并行使用。截至2021年末，16个省份的138个地市已实现电子社保卡就医购药。

“我国正在以社保卡为载体，为百姓全面加载社保服务、交通出行、旅游观光、文化体验等多方面功能。从目前看，这张小卡片已经可以在日常生活中发挥大作用。”人社部信息中心副主任宋京燕表示。

人社部数据显示，截至2021年末，全国社保卡持卡人数已达13.52亿，普及率为95.7%。

据宋京燕介绍，社保卡一是能办事。人社领域95项业务都已加载到社保卡，群众持卡或者扫码即可快捷办理。包括年轻人办理参保、登记享受就业服务，中年人参加职业培训、办理社保关系转移，老年人进行社保待遇资格认证、查询社保权益等等。

二是能发钱。社保卡也是一张“待遇卡”，可以领取就业补贴、养老金、失业金、工伤津贴、农民工工资等。惠民惠农财政补贴资金已在31个省份的部分地市通过社保卡发放。四川、江西等地还探索通过社保卡发放国家助学金。

三是更智能。24个省份的部分地市实现了凭社保卡借阅图书、进博物馆和公园景区。山东、青海、宁夏等地开展社保卡加载残疾人服务，群众还可以使用电子社保卡登录国家政务服务平台和省级政务服务平台。

“下一步，我们将继续推动在更多地区实现居民服务‘一卡通’，让社保卡在更多领域能用、好用。”宋京燕说。(姜琳、王子凯)