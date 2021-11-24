“十四五”末住院费用跨省直接结算率力争达70%以上

新华社北京11月24日电（记者彭韵佳）推进基本医保跨省异地就医费用直接结算，是完善医保制度、解决人民群众突出关切的重要改革举措。24日召开的国务院常务会议部署，推进跨省异地就医费用直接结算服务更便捷、更高效。

全国跨省异地就医直接结算工作持续推进，跨省异地就医定点医疗机构数量和备案人数稳步增长，结算人次、医疗费用和基金支付规模不断扩大。今年前10个月，全国住院和门诊费用跨省直接结算超过1000万人次。

为拓展这项惠民改革成果，此次会议提出的措施包括：完善相关政策，简化手续方便参保人员异地备案，稳步提高住院费用跨省直接结算率，力争“十四五”末达到70%以上；扩大普通门诊费用跨省直接结算地区覆盖面，明年实现全国每个县都至少开通一家联网定点医疗机构，开展门诊费用跨省直接结算；有序开展高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗5种门诊慢特病费用跨省直接结算试点，明年底前覆盖所有统筹地区。

此外，会议还提出要加快全国医保信息平台建设、完善常态化监管机制等措施。

目前，住院费用跨省直接结算已在全国范围内全面展开，覆盖所有省份、所有统筹地区、各类参保人员和主要外出人员，5万多家医疗机构提供跨省异地就医住院费用直接结算服务。门诊费用跨省直接结算试点逐步扩大。

“跨省异地就医直接结算对解决老百姓在异地就医方面的堵点、难点问题具有重要意义。”中国社科院公共经济学研究室主任王震表示，进一步推进跨省异地就医直接结算工作，可以有效降低群众报销垫支、来回跑腿的成本，同时实现医疗行为可追溯、可观测，有效提高医保基金的使用效率与监督管理水平。