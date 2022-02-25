疫情下有一条生命的“绿色通道”

空荡的街道上，一辆救护车缓缓开往山西省晋中市太谷区人民医院，车上的一位肾病透析病人，在几名身穿防护服的医务人员和社区工作者的陪同下走进医院肾内科。

“我每周二、四、六都要定时做透析，现在太谷全区处于封控状态，幸亏有就医的‘绿色通道’，提前联系好医生后在专人陪同下去医院治疗，解决了我们隔离人员看病的大难题。”患者韩先生说。

2月20日以来，太谷区确诊6例新冠肺炎病例，全区处于封控状态，医院等公共场所也处于管控之中。为保障群众顺利就医，太谷区开通了就医“绿色通道”，保障患者顺利就医。

张慧龙跟科室大夫讨论患者病情。（新华社记者王劲玉 摄）

“一些慢性病患者需要长期去医院治疗，有些待产孕妇也需要定期做产检，还有一些突发疾病患者。疫情期间群众的就医需求不会减少，我们的‘绿色通道’就是为了满足这些患者的就医需求。”太谷区人民医院医务科主任李玉萍说。

为保障疫情期间患者就医通畅，太谷区成立了“绿色通道”小组，小组成员由各乡镇、社区和医院的50多人组成，明确了各乡镇社区及各医院的联系人，同时建立了微信群便于沟通联系。

肾内科大夫为疫情期间的病人制定了就医表。（新华社记者王劲玉 摄）

对于封控期间需要就医但存在一定困难的患者或有特殊就医需求的患者，“绿色通道”小组内各联系人与各相关医院进行沟通后开通“绿色通道”，为其排忧解难并提供个性化医疗服务。

肾内科是太谷区人民医院此次就医“绿色通道”收治患者较多的科室。“平时科室在册的透析患者有97人，这些人每周需要进行两到三次透析，疫情没有影响他们就医，我也就放心了。”太谷区人民医院肾内科主任张慧龙现在每天依然在科室里忙碌，不同的是，他的防护服换得更勤，为患者治疗的流程增多了。

“‘绿色通道’的预约、传达机制也在一定程度上为我们规划了工作进度，缩短了患者就医等待时间。”张慧龙说。

部分病房被改造成隔离病房供隔离病患者使用。（新华社记者王劲玉 摄）

对于一些需要外出就医的患者，太谷区“绿色通道”小组里的医院联系人通过医疗系统渠道与上级相关医院进行沟通，保证上级医院能够接收后，开具通行证或通过专车转至上级医院。太谷区同时提出，因为疫情防控导致就医成本上升的部分，由医院以及社区共同承担，不增加病患者就医负担。(王劲玉)