新华时评：经济韧性强，防疫底气足

北京冬奥会精彩落幕、一系列惠民助企政策接连落地……面对世纪疫情的挑战，中国经济迎难而进持续稳中向好，不断彰显出强大的韧性与活力。疫情防控有成本，但更有成效，关键是统筹算好了抗疫的经济账、民生账和社会账。

疫情防控始终与高质量发展相结合。疫情防控成果是经济建设的有力保障，防控到位能为经济建设营造健康的发展环境。疫情大考中，中国有效统筹疫情防控与经济社会发展，既最大限度维护了人民群众生命健康安全，又促进了经济平稳健康可持续发展。

疫情防控始终与保障民生相结合。越是面临疫情考验，越要保障民生。今年春节期间，不少地方面临局部聚集性疫情，当地确保疫情管控区域生活必需品保供有预案、有人员、有物资、能配送；当疫情防控严峻复杂时，各地及时启动生活物资保障机制，老百姓的“米袋子”“菜篮子”供应充足、价格稳定。

疫情防控始终与社会稳定相结合。面对疫情带来的挑战，通过建立精准监测机制等一系列措施，保障各行各业尤其是服务业的健康平稳发展。就业稳、消费旺、生产生活平稳有序，一系列令人振奋的成就是我国疫情防控成果的积极体现。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，我国坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略、“动态清零”总方针不动摇，不断加强防控的精准性和科学性，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。疫情不会阻挡中国前进的脚步，经济发展的每一步都会走得稳健有力。（李恒）