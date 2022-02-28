特色水果走红的启示（新知）

【现象】一段时间以来，售价不菲的进口猕猴桃受到消费者青睐，春节期间在某些地区一度卖到断货。报告显示，2021年，我国水果进口额达134.7亿美元，同比增长30.9%，再创新高。特色水果走红国内市场，是消费升级、购买力提升的生动写照，显示出当前我国居民的消费需求已经由“有没有”向“好不好”转变。

【点评】

“水果篮子”的变化是观察消费动向的一个窗口。近年来，越来越多特色水果进入中国市场，一些品种在短短几年中销量暴涨，成为人们餐桌上的常客。从车厘子、牛油果，到阳光玫瑰葡萄等，特色水果在我国销量一路走高，反映出消费升级的明显势头。

水果是快消品，具有消费周期短、消费频率高、替代产品多等特点，品质高才能销得好、卖得上价。以猕猴桃为例，畅销的进口猕猴桃不仅口感较佳，而且品质统一。这种均衡性背后，是生产者对整个产业链的精准把控。生鲜行业有一种说法：没有标准化就没有规模化，没有规模化就没有生长空间。这提示我们，增强国内同类产品的市场竞争力，需要在标准化、规模化、产业化运营等方面下足功夫，进一步提升产品品质。

数据显示，我国猕猴桃种植面积及产量均位居世界第一。在此基础上，打造质量上乘、品质稳定的特色果品，是一项涉及品种选育、标准订立、田间地头管理、包装仓储运输、食品安全管理等在内的系统工程。从种植、采摘、分拣、包装到销售，每一个环节都需要有相应标准，在提高效率的同时稳定品质。近年来，从赣南脐橙、洛川苹果，到瑶山雪梨、平谷大桃等，我国各地精心培育，通过规模化、标准化运营打造了一批地标农产品，也逐步获得更多市场认可。实践证明，打通产学研各环节、整合产业链上下游，把牢质量关、品控关，才能推动水果行业更上台阶。

品牌化营销为好产品打开广阔销路。一段时间以来，一些水果品牌或是迎合新潮的生活理念，或是开发新的消费形式，不断扩大品牌影响力。同时，借助直播带货等，广泛拓展获客渠道，在提高品牌知名度、美誉度、认可度的同时，也增强了消费黏性。善于运用营销手段、开展差异化营销，明确市场定位、讲好品牌故事，也是特色水果走红带来的启示。

我国旺盛的消费能力为水果行业提供了广阔发展空间。顺应消费升级的大趋势，以品种培优、品质提升、品牌打造为目标，推出更多叫得响的国产水果品牌，推动水果产业更高质量发展，不仅能更好满足人们日益增长的美好生活需要，也将为乡村振兴提供强大助力。

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 05 版）