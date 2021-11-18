鑫荣懋亮相2021上海国际水果展

11月15日，2021上海国际水果展在上海新国际博览中心开幕。展会以“世界水果，中国市场”为主题，期望汇聚全球优质水果资源，打造亚太地区更为专业、规模更大的水果展。此前在进博会设展的知名国际水果品牌，包括鑫荣懋在内的水果企业等参加了上海国际水果展。

鑫荣懋总裁张剑（左一）应邀出席上海国际水果展开幕式。

本次首届上海国际水果展上，鑫荣懋携旗下以及战略合作品牌等知名水果登场，以一道五彩缤纷的“Fruit World”水果墙闪亮全场。

据了解，中国国际水果大会已成功举办五届。在此次展会同期举办的中国国际水果大会上，鑫荣懋副总裁张建兵发表名为《逆风飞扬开新篇——疫情常态下的中国进口水果市场及未来》的主题演讲。

他首先提出，在国家保持疫情控制、国家经济快速恢复的大背景下，我国水果进出口贸易也取得了好成绩：今年1月至9月，水果进口额已超过2020年全年，再创新高。张建兵认为，尽管有疫情、天气等不确定因素，中国巨大的消费市场还在，消费升级还在继续，未来水果市场仍然是光明的；他呼吁全国果业同仁一起努力，共同推动中国果业的发展，为消费者提供新鲜、安全的水果。

在国内外水果行业的热情参与下，2021上海国际水果展为大家提供了宝贵的交流机会与平台。鑫荣懋将在全球范围内加强与果业同仁的交流与合作，促进中国果业发展与变革，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献力量。