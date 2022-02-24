国家卫健委：疫情传播扩散风险仍然较大 做好“两会”期间和冬残奥会疫情防控

人民网北京2月24日电 （记者张文婷）据国家卫健委官网消息，2月23日下午，国务院联防联控机制综合组召开全国疫情防控工作电视电话会议。会议指出，目前各地群众、学生陆续返岗返校，全国“两会”和冬残奥会举办在即，疫情传播扩散风险仍然较大，要继续坚持“外防输入、内防反弹”总策略不放松，坚持“动态清零”总方针不动摇，不断优化政策措施，严防死守，坚决巩固来之不易的疫情防控成果，努力以最小成本、最低层级、最短时间控制住疫情传播扩散。

会议强调，我国目前疫情防控策略是正确的、防控措施是有效的，要把各项工作做细，抓好落实。要快速响应，抓住聚集性疫情处置早期关键“窗口期”，坚决果断采取各项防控措施，尽快实现“社会面清零”，同时统筹保障好正常医疗。要周密部署，狠抓重点人群、重点场所、重点环节防控举措的落实，继续做好“两会”期间全国面上疫情防控。要善始善终，全面系统总结梳理北京冬奥会疫情防控经验，完善优化防控举措，全力做好北京冬残奥会疫情防控工作，确保两个奥运同样安全精彩。要提高效率，加强风险人员区域协查工作，切实把疫情扩散风险降到最低。

面对奥密克戎毒株加速流行的防控形势，会议要求要按照“稳中求进”工作要求，继续发挥积极性主动性创造性，统筹疫情防控和经济社会发展，切实加强口岸地区疫情防控，全面加强医疗救治能力建设，主动加强对公众健康生活习惯和疫苗接种等的宣传引导，同时建立防控措施动态调整机制，科学精准抓好常态化疫情防控，严防措施简单化和“层层加码”，最大限度减少对经济社会发展的影响。