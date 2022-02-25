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春季适当晒晒太阳（中医养生）

郭  青

2022年02月25日05:44 来源：人民网－人民日报

　　春季的天气由寒转暖，自然界的阳气开始升发，人体内的阳气也开始升发，此时应特别注意养护好体内的阳气。晒太阳是补充阳气最直接有效的方式之一。

　　中医认为，春夏养阳，秋冬养阴。晒太阳不仅可以温煦体内的阳气、强健骨骼，还可以提升免疫力。

　　头为“诸阳之首”，是全身阳气汇聚的地方，凡五脏精华之血、六腑清阳之气，皆汇于头部。百会穴位于头顶正中，是百脉汇聚之处。晒太阳时，一定要让阳光晒过头顶，最好能晒到正午的阳光。在11点到13点之间，到室外让阳光洒满头顶，通畅百脉，调补阳气。

　　民间有句俗语：“养背就是养全身。”中医认为，背为阳，腹为阴。背部分布的基本都是人体的阳经，避风晒背能暖背通阳，疏通背部经络，对心肺大有裨益，可起到补充人体阳气的作用。如果背部受冷，则风寒之邪极易通过背部经络入侵，伤及阳气而致病，年老体弱或久病虚损之人易旧病复发，并加重病情。因此，可以选择在10点至15点之间晒背。初春天气比较凉，晒背时一定要避风，做好防寒保暖。晒背的时间可长可短，一般每次半小时即可。

　　人体的脏腑功能靠阳气来支撑，平日空闲的时候，适当多晒晒太阳，使阳气充盈，抵抗疾病的能力自然就会提高。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月25日 19 版）
(责编：袁勃、胡永秋)


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