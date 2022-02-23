郭伟：学会在医学人才培养方面发挥重要作用

近日，中国研究型医院学会血管医学专委会主任委员、解放军总医院血管外科主任郭伟做客人民好医生客户端《主委来了》节目，讲述我国血管外科发展现状。

郭伟表示，人体的多个部位都分布着血管。血管外科针对的是心脑血管以外的其他部位血管，其特点是部位多、病种多。随着血管外科在全国迅猛发展，医生人数呈逐年增多的趋势。人才培养是学科发展的重要内容。近年来，各个学会在血管外科人才培养方面开展了多项关于血管外科诊疗技术传播、人员培训、指南撰写等工作，发挥了重要作用。

“学会在提升医疗服务质量上发挥着重要作用。”郭伟表示，学会的管理维度与医院不同，学会可以融合不同地区的医生资源开展技术普及和临床研究等工作。

郭伟认为，我国的血管外科诊疗技术基本与国际接轨。如今随着国力不断增强，我国研发出了较为先进的技术和器材。“创新常常是多个学科交叉在一起完成的，是不同行业各方面人才共同努力的结果。”郭伟表示，以人工智能为例，在医疗领域，人工智能有助于提高广大医务人员医疗水平，节约时间成本，为患者设计诊疗方案，帮助医生成长。

《“健康中国2030”规划纲要》指出，到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。对此，郭伟认为，推动健康中国建设，一方面要加强居民健康管理，提升医学科普知识普及力度；另一方面要做好医疗行业平台建设，尤其要提升医疗服务能力，推动医疗技术创新发展。