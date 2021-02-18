春节长假后首日上班 如何调出好状态？

春节长假虽然已经结束，但许多人仍旧沉浸在节日的欢乐中，以至于节后第一天上班，松弛下来的“心弦”暂时适应不了工作的状态，出现了一系列不适现象，如上班后感觉比放假之前都累；晚上睡不着，早上起不来；工作时注意力难以集中等。对此，北京回龙观医院副主任心理治疗师艾霞提醒大家，要给身体一个缓冲期，慢慢把心理调整到正常的工作状态中。

艾霞指出，上班族是节后综合征的易感人群。几乎每个长假过后的一两周内，很多上班族都会出现一系列心理和生理问题。当人一下子从放松的状态切换到紧张的状态，情绪上便会出现精神不振、烦躁不安，身体上甚至出现恶心、眩晕等状况。

改善症状五个建议

一、坦然接受节后综合征。这些症状是人们重新投入工作时自然产生的，不要背上不必要的心理包袱。

二、改变节奏不宜过急。节后综合征很大程度上是因为身心切换过快造成的。上班族在放假时会选择睡懒觉、购物、旅游、聚会等活动进行放松。这种生活节奏的改变需要一个过程，不能太快太急。

三、安排工作要循序渐进。突然从悠闲的休假转换到面对一大堆工作，大多数人会觉得一下子压力倍增。在这种情况下，不要一下把日程表排得太满，也不要在假日后立即投入繁重的、充满挑战的项目。可以先从简单的工作开始做起，慢慢过渡到正常的工作节奏中。

四、主动调节工作氛围。对比家中温馨和美的气氛，办公室难免让人有些压抑。不妨带点小零食、家乡的土特产，和同事交换零食，轻松交谈，快乐地开始工作。下班后可以选择做一些轻松的事，如阅读、看电影等，放松心情，缓解身心压力。

五、节后饮食可多样化。可适当减少肉类摄入，多吃谷类和绿色蔬菜。

调整作息小妙招

春节长假，绝大多数人的情绪、情感体验应该是兴奋度很高的，马上要转入正常的工作状态，心理就会出现很多相反的情绪体验，这些情绪变化也会引起失眠等问题。

专家建议，如果晚上没有睡意，也不必过早上床。如果硬要上床睡觉，反而给自己施加一些压力，更睡不着。可起来做一些轻松的事，如看书、踱步、深呼吸、冥想等。早上洗漱可用冷水，让自己迅速清醒过来。

下班后可以多参加一些体育活动，让身体处于疲惫状态就容易入睡。睡前两三个小时也可进行散步等运动量不大的活动，还可以听听轻音乐、喝杯热牛奶、做做按摩，借此来舒缓紧张的情绪。（来源：北京日报、健康时报、北京青年报）