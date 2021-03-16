成天抱着手机 给健康埋下7个雷

前不久，“长期低头玩手机相当于脖子负重50斤”的新闻登上了微博热搜榜。随着智能手机功能越来越强大，人们对它的依赖程度也在逐步加深。与此同时，手机使用不当给我们身体带来的麻烦也随之而来。美国“积极生活”网站近期就对长期不当使用智能手机“惹的祸”进行了梳理、总结。

手机肘

学名叫“肘管综合征”，当肘管内的尺神经发炎或受到刺激时，就会患上肘管综合征。这种疼痛就像是被撞到了尺骨端，俗称麻筋儿。长时间保持肘部弯曲呈90度角会引起肘部疼痛。长时间通话时，人们会把手机举到耳朵上，肘部自然而然地弯曲。这会给神经施加压力，从而减少血液流动并导致炎症。手机肘会导致麻木和刺痛感。

因此，我们可以尝试改变打电话时拿手机的方式，避免用肘部弯曲呈直角的方式拿着手机。如果条件允许，就开启免提功能，这样就无需拿着手机通话了。

小手指受伤

当你接打电话的时候，可怜的小手指要卖力工作。它承受着智能手机的大部分重量，有时长达一个小时，造成难以名状的痛苦。

然而，这种伤害并不是永久性的。用智能手机期间时不时地休息会儿，以减轻小手指的疼痛。每隔一段时间就做做手部拉伸操，以刺激血液流动和放松手指。

不良姿势

智能手机的使用者会经常用它来查收邮件和看微信朋友圈里的信息。反复低头看手机会造成弯腰驼背，导致姿势问题。弓着腰或弯曲颈部会使肌肉紧张。

尝试以下这些纠正姿势的好办法：挺起腰杆坐着、把手机放在与眼睛齐平的位置、不拱起后背和接打电话时放松身体。

手腕疼痛

手部的反复动作会引起腕管综合征。腕管是靠近骨骼和韧带的小通道。当正中神经被压迫时，你会感觉到拇指和其他手指的刺痛与麻木，以及手和手臂虚弱无力。不断的滑动屏幕和打字会对手腕和手造成伤害。

手腕疼痛是智能手机用户的常见抱怨。与过度使用智能手机相关的重复动作还有可能造成腕关节残疾。

大拇指疼痛

虽然触摸屏使交流变得容易，但这给拇指添加了很大的工作量。拇指的肌腱会因反复发送敲打的动作而发炎。弯曲拇指时，炎症会导致拇指疼痛和发出咔嗒声。

解决办法是让拇指时不时地休息会儿，用其他手指完成它的工作。如果疼痛持续不消退，就去看骨科医生。拇指夹板（一种用于保护和固定拇指的手用石膏）能为拇指提供支持，以减轻疼痛。

眼睛疲劳

过度使用智能手机会使眼睛疲劳，进而引发其他问题。

眨眼次数减少 人们需要眨眼来保持眼球湿润。眨眼是防止眼球接触灰尘和阳光的一种天然方法。智能手机的用户几乎不眨眼地盯着手机，这就造成眼睛用于恢复的时间减少，从而导致干眼症。

眯眼 当用户读手机上的小号字体时，很容易眯起眼睛。这会给眼球施加压力，使视力模糊。

刺眼 智能手机屏幕发出的刺眼眩光会造成眼睛疲劳。

为避免上述情况的出现，使用过程中要经常眨眼以保持眼球湿润，在屏幕上贴一层防眩光膜，调低手机的亮度，放大显示字号，保持屏幕清洁（擦去指纹和尘土能提高清晰度）和把手机放在距离面部40~45厘米的位置。

传播病菌

用户会把手机带到各种地方，如商店、健身房和浴室，在这些地方沾染到的病菌会转移到智能手机上。定植在手机上的病菌能传播各种疾病，一些相当可怕的细菌在手机上繁衍生息，如：

大肠杆菌 如果你曾经把手机带到过卫生间里，很有可能沾染上了大肠杆菌。这种细菌生活在肠道里，并被转移到粪便中。大肠杆菌会引起腹泻、食物中毒和其他肠胃问题。

链球菌 这是生活在智能手机上的另一种常见细菌。它不仅会引起儿童的链球菌咽喉炎，还会造成猩红热、坏死性筋膜炎和中毒性休克综合征。

流感病毒 流感病毒可以在智能手机上存活长达24小时。因此，每天都应该用酒精棉球擦拭手机。

葡萄球菌 这种常见的细菌也生活在智能手机上，其中的某些菌株很危险，它们会导致皮肤感染，严重的情况下危及生命。葡萄球菌还会导致肺炎和血液感染。（编译 王永梅）