节后上班不在状态？  假期综合征破解有方法

节后上班又过一周，过去这周，你的开工状态还好吗？心烦气躁没精神、白天疲惫夜里精神、食欲不振腰酸背痛……这些“假期综合征”的征兆你中了几种？记者请广东省中医院心理睡眠科主任李艳教授来为你支招破解。

“假期综合征”是什么？

李艳介绍，假期综合征又称节后综合征，主要是指经过一段时间假期后，要重新回到工作和学习状态时，所产生的一系列生理和心理的反应。如在假期结束后的两到三天里感觉厌倦，提不起精神，上班工作效率低，甚至出现焦虑、腹泻、神经性厌食、睡眠紊乱等症状。

出现这些症状的原因，精神心理领域认为是动力定型被打破。在日常生活中，如果一个人比较稳定地从事相同的工作或规律的生活模式，这些客观刺激的系统经常按照一定前后和强弱作用于大脑皮层。由于大脑皮层能够把这些刺激有规律地协调成为一个条件反射系统，所以我们不用消耗太多精力就能完成事情。可一旦动力定型被打破，我们平时所适应的一个工作和生活的平衡状态就会被破坏。此时就需要重新去建立条件反射，因此身心就会多少产生一些不适应的症状。

攻破“假期综合征”有妙招

症状一：情绪不稳

对策：管理时间，适当安排工作，运用心理暗示进入良好工作状态。把心理逐渐调整到上班、学习状态上，告诉自己假期已经结束，调整好心态。可提前准备一份备忘录，列出开始几天要做的事，有助提高工作效率，帮助自己尽快进入工作状态。

症状二：睡眠紊乱

对策：调整作息时间。争取早睡早起，让身体充分休息,尽快调回工作正常生物钟。晚上11时前上床睡觉，中午午休半小时，可以适当使用一些调息、听音乐、肌肉放松等方法来帮助入睡。

症状三：消化不良

对策：恢复健康饮食，饮食宜清淡、熟软，易于消化吸收。春日万物生发，人体也应该适应天地变化，多食用植物新芽，蔬菜水果等促进新陈代谢，祛除体内浊毒，并适当饮用绿茶,清清肠道；还可食用健脾养胃的食物如：山药粥、茯苓粥、小米粥等药粥来健脾养胃，恢复肠道功能。此外，适当补充优质蛋白，如豆制品、牛奶、鱼、蛋等，以消除疲惫感，恢复体力。

症状四：双肩酸胀，腰酸背痛

对策：按捏肩井，按揉腰眼。

①肩井穴：此穴位于肩上大椎穴（第7颈椎棘突下凹陷处）与肩峰端连线的中点。

主要手法是捏，即将拇指放在肩井穴的位置，其余四指放在对侧，前后对应用力，向上做提捏的动作，还可以拍一拍，搓一搓，动作要轻柔缓和，切忌用暴力。

②腰眼穴：腰眼穴位于背部第三椎棘突左右各开3~4寸的凹陷处。

主要手法是按压，即将拇指放在腰眼穴的位置，其余四指放在对侧，轻柔缓和进行按压。

温馨提示：如果假期综合征持续两周以上，情绪仍异常，建议去医院心理精神专科就诊，必要时进行药物干预。（全媒体记者周洁莹 通讯员侯艺萍、宋莉萍）