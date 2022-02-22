印度新冠病亡人数或是官方数字的8倍

国际战“疫”行动

法国发展研究所和印度德里人文科学中心研究员克里斯托夫·Z·吉尔摩托日前在最新一期《公共科学图书馆：综合》上刊发研究文章，根据独立团队建模估计，新冠疫情在印度或造成320万至370万人病亡，是官方宣布数据的7至8倍。根据该研究，印度是受疫情影响最为严重和病亡人数最多的国家。

据官方统计，自疫情开始以来，印度已有4270万新冠感染病例，但仅有51万例病亡，远远低于病亡人口最多的美国（93万人病亡）。印度的病亡数据受到各方质疑。

为了得出更准确的病亡数字，该研究主要依靠三个样本进行建模：铁路员工，国家和地区议会议员，以及印度西南部卡纳塔克邦的教师群体。吉尔摩托解释称，“我们无法使用非常不完善的病亡记录”，新冠导致的病亡人数被“严重低估”，因此选择了间接方法。

印度铁路是印度最主要的大型公司之一，其在全国拥有130万名员工和独立的卫生基础设施，包括13600张病床、2600名医生和41000名卫生人员。该公司正确记录了铁路工人的病亡情况。为了将这些主要由成年人组成的样本应用于整个印度人口，研究人员随后使用了喀拉拉邦的高质量数据，该邦拥有印度最完善的医疗系统。根据其模型和相对准确的数据，新冠病毒在印度造成的病亡人数是官方数据的7到8倍。

吉尔摩托称，印度新冠病亡率被低估有两个主要原因：一个是病亡通常被选择性地归因于合并症（糖尿病、哮喘等）和其他明显因素（心脏病发作等），但这不符合世卫组织的相关建议。另一个原因是，“感染新冠病毒在印度被视为一种耻辱。家人通常会选择隐瞒病因，并将由此导致的病亡归因于发烧或其他疾病，以避免社会谴责”。

几个月来，越来越多的证据表明莫迪政府提供的统计数据不可靠。1月发表在《科学》杂志上的一项研究估计，2020年6月至2021年7月期间，印度因新冠肺炎病亡的人数在310万到340万之间。2021年7月，全球发展中心根据对印度超额病亡率的评估，估算新冠肺炎造成的病亡人数在340万至470万之间。

法国《世界报》评论称，尽管多个研究得出一致结论，莫迪继续肯定印度在应对疫情危机方面堪称典范。莫迪于2月8日在印度议会上称，“全世界都赞扬印度与新冠病毒的斗争”。在德尔塔导致的第二波疫情出现最初迹象时，莫迪声称印度已经战胜了病毒，举行了大规模的政治集会，并授权进行大规模朝圣。这些活动被认为造成了大量感染。