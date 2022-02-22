老人易噎食 急救自救咱都得懂

随着吞咽功能的下降以及其他疾病原因，老年人在吃东西的过程中最容易发生噎食、呛咳等问题。噎食看似平常，但食物残渣一旦误入气管就会引起窒息，成为危及生命的急症。今天急诊医生就来教大家遇到噎食时的急救和自救方法。

噎食，是指进食过程中食物堵塞咽喉部或卡在食管狭窄处。应急总医院（原煤炭总医院）急诊医学科副主任医师曹守冬介绍，一旦发生噎食窒息，平均生存时间只有6-8分钟。任何年龄阶段都可发生，但由于生理及某些疾病原因，约75%发生于老年人。

老年人因咽部和食管肌肉发生退行性变化，唾液分泌减少，神经反射衰退等，加之牙齿脱落，咀嚼功能不良而易于发生噎食。其次，老年人随着年龄的增加，会出现脑血管等各种疾病，使老人的吞咽肌群不协调。另外，某些药物副作用会导致咽喉肌群功能失调，抑制吞咽反射等。

事发突然，快速识别是关键

噎食发生突然，需迅速识别其临床表现并就地抢救。进食过程中，发现老年人突然不能自主说话，表情痛苦，手按颈部，或手指口腔，面色青紫，甚至出现大汗淋漓、面色苍白，严重者出现意识丧失，抽搐甚至死亡。

情况不同，施救方法有别

当发现老人噎食时，应立即采取海姆立克（Heimlick）急救法。该急救法是海姆立克教授于1974年发明的，运用于呼吸道异物窒息的快速急救手法。

如果老人可以站立：第一步，站到老人身后，双臂由腋下环绕其腰腹部，从背后抱住老人，使老人身体前倾；第二步，一手握拳，拳心向内顶住老人肚脐和肋骨之间的部位，另一只手掌捂按在拳头之上；第三步，双手用力、快速地向里、向上按压老人上腹部，反复实施，利用膈肌向上形成的快速冲力，直到阻塞物吐出为止。

如果老人已经昏迷或者腰部过于肥胖：首先让老人仰卧，使其颈部伸直，跪在老人髋部两侧地面上；然后施救人双手叠放，用手掌根部顶住其上腹部（肚脐眼稍上方），用力、快速地向前上方按压；利用冲击腹部形成的腹内高压，迅速加大气道压力，使阻塞的食物在气流冲击下排出；最后，打开老人下颌，如异物已被冲出，迅速掏出清理。

食物卡喉别慌，试试自救

若发生噎食时，旁边无人，也可以迅速利用前两三分钟左右神志尚清醒的时间自救。此时自己取立位姿势，下巴抬起，头后仰而使气道变直，然后将上腹部靠在一张椅子靠背上、桌子边缘或阳台栏杆转角，对腹腔上方施加压力，也可以让阻塞物吐出。

进行以上急救操作的同时，尽快拨打急救中心120或999电话。若效果不佳，及时转运至医院，进行环甲膜穿刺，气管插管或急诊支气管镜下治疗，抢救患者生命。

减少噎食发生的正确知识

预防噎食的方式，我们可以从以下几方面多加注意：

保持进餐环境整洁、安静、舒适、安全。进食时不要看电视剧或者与人交谈；

进餐时保持合适的体位，尽量坐位或半卧位，下巴不要抬太高而导致食物容易呛进气管；

老人咀嚼功能下降，避免吃生、冷、粗、硬的食物；

注意细嚼慢咽。应当小口饮水并适度抬高头部，严重吞咽困难老人，应进行鼻饲饮食；

适当喝水，缓解因唾液分泌不足而产生的咀嚼或吞咽困难。

文/莫鹏 （应急总医院）