“县中医院血透室开诊了，在‘家门口’就能看病，俺再也不用为透析奔波了！”近日，河南省濮阳市中医院台前分院（台前县中医医院）新病房楼3楼血液透析室，躺在病床上正在透析的王灿（化名），状态格外放松，看不出他已经与肾脏病抗争了3年之久。

3年前，王灿被诊断为尿毒症患者，需要依靠血液透析维持生命。但是，当时家门口没有血液透析的条件。每次透析，王灿都要早早起床，乘坐公共汽车到近100公里外的濮阳市中医院，12点左右血透结束，再坐近3个小时的车回家……每周3次透析，让王灿疲惫不堪。

和王灿一样，此前县里一些慢性肾衰患者，常年两地奔波，非常辛苦。

台前县委书记王俊海当年在走访打渔陈镇马铁炉村等村贫困户时，了解到这一情况，随即便召开座谈会，广泛听取意见建议，安排县卫生等部门解决这一难题。

2020年8月，台前县人民政府与濮阳市中医院签署托管台前县中医医院的协议，濮阳市中医院正式托管台前县中医院；去年3月，濮阳市中医院台前分院血液透析室正式开诊。濮阳市中医院按照“以院带院”“以科带科”的管理模式，派驻经验丰富的肾病技术专家团队。

濮阳市中医院台前分院副院长刘军鹏介绍，血液透析室现在拥有14台威高透析机和1台威高血液透析滤过机，拥有双级反渗透超纯水水处理设备及多台等离子空气消毒机，还配有心电监护、除颤仪、中心供氧等各种基本医疗和抢救设备，可接纳60名透析患者进行透析治疗。透析室以开展“我为群众办实事”实践活动精神为抓手，把解决患者“急难愁盼”问题作为提升服务的重要标准，为透析患者提供优质健康服务。

为方便台前县肾病患者就医，濮阳市中医院台前分院又新设立了肾病门诊和病房，濮阳市中医院肾病专家长期在台前分院坐诊指导，使广大患者在当地享受到了市级专家的治疗水平，为患者就医带来极大的方便，切实减轻患者的经济负担。

自开诊以来，透析室为41名患者透析1787人次，解决了当地肾脏病患者长期以来面临的透析难问题。

《 人民日报 》（ 2022年02月22日 11 版）