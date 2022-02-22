对藏族群众晋美多吉来说，2022年充满了希望——新年第一个月，孩子从南京医科大学第二附属医院顺利出院。

晋美多吉的孩子是一名先天性心脏病患者，经过了一个月左右的治疗得以康复。和他一起来的、患有先天性心脏病的孩子一共42名，如今均在南京康复出院。

事情要从江苏医疗援藏说起。

南京医科大学第二附属医院组织发起了一个免费救助先天性心脏病患儿的健康扶贫项目，名叫“心佑工程”。在江苏省援藏指挥部和拉萨市卫健委的支持下，“心佑工程”来到西藏自治区开展义诊。

南京医科大学第二附属医院医生耿直记得他第一次见到多杰罗布的样子——母亲一身牧民打扮，抱着10个月大的多杰罗布，眼神里既有希望，也有胆怯。

“我们从嘉黎来，请您给孩子看看。”通过翻译，母亲小心翼翼地诉说。

接过孩子，耿直详细查看孩子的情况，最终确诊了：孩子是一个先天性心脏病患儿。

“病情比较复杂，需要抓紧治疗。医药费、差旅费咱们都会支持，您就放心吧。”耿直告诉多杰罗布的母亲。

这一趟义诊结束，小多杰罗布就随着耿直等人到南京接受治疗。经过手术和一个多月的恢复，多杰罗布痊愈了。出院那天，多杰罗布的家人拉着耿直等几位医生，不停道谢，看着他们远去，耿直长长舒了一口气。

没想到，没过几天，耿直突然收到工作人员的电话：“我刚陪多杰罗布回到拉萨，我感觉孩子的情况不太好。”

耿直心里一紧。原来，经过医院检查，当地医生得出的结论是“高原反应”。耿直明白了：“孩子的先天性心脏病痊愈了，但一下子适应不了高原环境，还须用特效药加以治疗。”

然而，当地没有这种药。向医院领导请示后，耿直和同事们带着医院准备的药物再次奔赴高原。他们从南京赶上最近的一班飞机，到拉萨后直奔多杰罗布所在医院。“我至今都记得多杰罗布父母看到我们时感激的眼神，那是我们做这些工作最大的收获。”耿直说。

去年，在江苏省卫健委和江苏援藏指挥部协调下，由南京医科大学第二附属医院等单位组成的医疗团队对拉萨市的5000余名学龄儿童进行先天性心脏病筛查。

“据统计，我国是先天性心脏病发病率较高的国家之一，在高海拔、低氧低压的环境下，先天性心脏病检出率要高于平原地区。”耿直说：“我们不仅要筛查和救治患者，还要寻找高海拔地区低氧低压环境下对先心病发病率的影响，为西藏自治区学龄儿童先心病防治策略的制定提供依据。”

2014年以来，在发起人、南京医科大学第二附属医院副院长李庆国的带领下，耿直等人先后赴多个贫困和偏远地区、广大农村，对先心病患儿免费开展救治工作，筛查6万多人，开展义诊和科普讲座400多场次，免费培训县乡基层医护人员1万多人，募集爱心资金800多万元，救助近600名先心病患儿。

“多年来，江苏一直对西藏青少年的常见病、多发病进行积极有效的救治。自2012年以来，免费为多名农牧区先心病患儿进行手术治疗。此次前往江苏进行免费救治的患儿，所需手术费用均由江苏兜底。”江苏省援藏干部、拉萨市卫健委副主任高鹏介绍。

《 人民日报 》（ 2022年02月22日 11 版）