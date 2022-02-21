上海新增本土无症状感染者2例

中新网2月21日电 据“健康上海12320”微博消息，2022年2月20日0—24时，通过口岸联防联控机制，上海市报告27例新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院3例，其中来自摩洛哥1例，来自日本1例，来自尼日利亚1例。

病例1 为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年2月7日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2 为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年2月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3 为中国籍，在加拿大旅行，自加拿大出发，于2022年2月14日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4 为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年2月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5、病例6 均为中国籍，病例5在香港探亲，病例6在香港就学，病例5、病例6自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7 为中国籍，在香港探亲，自香港出发，于2022年2月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8 为中国籍，在香港生活，自香港出发，于2022年2月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例9 为中国籍，在香港生活，自香港出发，于2022年2月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例10—病例12 均为中国籍，病例10在香港生活，病例11、病例12在香港探亲，病例10—病例12自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月17日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例13 为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年2月17日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例14 为中国籍，在香港生活，自香港出发，于2022年2月17日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例15、病例16 均为中国籍，病例15在香港生活，病例16在香港就学，病例15、病例16自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月17日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例17 为中国籍，在新加坡工作，病例18 为印度籍，在新加坡生活，病例17、病例18自新加坡出发，乘坐同一航班，于2022年2月17日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例19 为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年2月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例20 为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年2月18日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例21—病例25 均为中国籍，病例21—病例24在香港就学，病例25在香港工作，病例21—病例25自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例26、病例27 均为中国籍，病例26在香港工作，病例27在香港就学，病例26、病例27自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月18日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

27例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者590人，均已落实集中隔离观察。

2022年2月20日0—24时，新增境外输入性无症状感染者3例。

无症状感染者1 为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年2月14日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2、无症状感染者3 均为中国籍，在香港工作，自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

3例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者58人，均已落实集中隔离观察。

2022年2月20日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。

2022年2月20日0—24时，新增本土无症状感染者2例。

无症状感染者1 ，男，41岁，无症状感染者2 ，男，44岁，均系2月17日报告的一例境外输入性确诊病例的密切接触者，即被隔离管控。2例无症状感染者在隔离管控期间例行新冠病毒核酸检测结果异常，经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

目前，已追踪到这2例无症状感染者在本市的密切接触者16人，均已落实集中隔离观察。对无症状感染者曾活动过的场所已进行终末消毒。

截至2022年2月20日24时，累计境外输入性确诊病例3611例，出院3403例，在院治疗208例。现有待排查的疑似病例3例。

截至2022年2月20日24时，累计本土确诊病例392例，治愈出院384例，在院治疗1例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年2月20日24时，尚在医学观察中的无症感染者10例，其中境外输入性无症状感染者7例，本土无症状感染者3例。