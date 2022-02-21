北京：博物馆将加强展览适老化设计

本市将打造老年友好博物馆。市文物局近日发布关于进一步提高博物馆适老化服务水平的通知，明确要求各博物馆加强展览适老化设计，提供多样化辅助设备，提升老年观众的观展阅读体验；同时，为老年观众保留一定数量线下免预约名额。

根据通知，本市将进一步为老年人参观博物馆创造条件。通知明确，各博物馆应加强博物馆展览适老化研究，展陈设计应兼顾老年群体需求，提高展览的易读性，提升老年人观展的阅读体验。展览的文字设计，如展厅引言、墙面展板、展品说明牌，应在字号、色彩、排版、位置摆放的选择上，充分考虑老年人视力特点；展品说明应在保证准确、专业的前提下，尽可能通俗易懂，如遇生僻字应进行注音解释；展厅光线照明应在避免光照对文物损害、保证展品展示效果的基础上，尽量提高照度，防止眩光，提高观展舒适性。

各博物馆还将结合实际，通过提供语音导览系统以及便携放大镜、老花镜等辅助设备，辅助老年人进行观展阅读，改善现有展陈空间的适老化程度。本市还鼓励有条件的博物馆专门针对老年观众开发符合老年人使用特点的语音导览系统，提升老年观众的观展体验。

为进一步提高对老年人的接待服务水平，各博物馆将进一步完善预约机制，在推行网络预约的基础上，保留人工窗口和电话专线，为老年观众保留一定数量的线下免预约进入或购票名额；有条件的博物馆将在馆内设置专门的老年人咨询服务点位，为老年人参观博物馆提供必要的信息引导、人工帮扶等服务。

此外，各博物馆还将组织策划适合老年人参与的活动项目，积极发展老年观众成为本馆志愿者，借助老年观众的力量开展各馆适老化的辅助性工作，丰富博物馆适老化服务内容。