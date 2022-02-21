北京逐步成为残疾人友好型城市

董连民介绍，2019年11月，北京抓住冬奥会和冬残奥会筹办契机，启动全市无障碍环境建设2019至2021年专项行动。三年来始终把冬奥会和冬残奥会场馆周边、四环路以内地区、城市副中心3个重点区域作为重中之重，围绕城市道路、公共交通、公共服务场所、信息交流等4个重点领域的17项重点任务问题进行整改。

董连民透露，截至2021年底，北京累计整治整改点位33.6万个，精心打造100个无障碍精品示范街区、100个“一刻钟无障碍便民服务圈”，首都城市功能核心区、冬奥会冬残奥会赛事和服务保障相关区域基本实现无障碍化，群众好评率达到88.35%。如今的北京，正逐步成为残疾人友好型城市。

首先，城市道路更加顺畅。三年来共修复盲道2.6万处、人行横道6597处；改造人行天桥和地下通道35个，城市全域主要道路盲道基本“无断点”、缘石坡道基本“零高差”。

同时，交通出行更加友好。改造公交枢纽、公交站台、地铁站、公共停车场2000余个；地铁1号线、2号线等老线车站更新59部爬楼车和142部轮椅升降平台；打造606条无障碍公交线路，1.2万余辆公交车配备无障碍导板等设施，占城区公交车总数80.12%；配置无障碍出租车535辆。更多残疾人、老年人可以独立出行。

此外，公共服务更加便利。市、区、街乡三级政务大厅，二、三级医院，一、二类公共厕所全面实现无障碍化。公园景区、宾馆饭店以及图书馆、文化馆、影剧院等公共文化体育场所无障碍设施及服务进一步普及；大中型商超无障碍软硬件水平明显提升；各级学校无障碍设施进一步完善，软性服务实现全覆盖；银行无障碍设施、服务持续优化。

另外，社区环境也更加宜居。实施残疾人、老年人家庭无障碍改造；老旧小区实行“菜单式”改造，加装电梯等无障碍设施改造成为常规性项目；2.95万栋老旧住宅楼加装扶手、单元门口进行坡化，改造街边“七小”门店2.43万个，努力解决群众家门口“最后一公里”的无障碍问题。在信息交流和服务方面也更加贴心。在全国首批通过适老化及无障碍改造评估的网站和APP中，全市51家网站和26款APP应用榜上有名，残疾人、老年人交流障碍逐渐消除。

值得一提的是，北京还把公共空间无障碍设施维护纳入城市网格化管理，处置占用、闲置无障碍设施问题23.47万个；建立无障碍设施信息管理系统，对有关问题及其解决进行常态化上账销账。北京市在全国率先公示无障碍达标公共场所名单，接受群众监督；2000名专业监督员活跃在一线，以体验查问题、以监督促整改，参与无障碍改造的事前评估、事中指导、事后验收；10万余人参加无障碍推动日活动，“首善有爱，环境无碍”正在成为社会共识。在此基础上，还探索形成了“群众提需、专班推动、条牵块做、网格管护、社会评价”的城市无障碍环境建设北京经验。