北京无障碍环境服务保障水平已符合办赛要求

本报北京2月20日电 （记者陶相安）20日，北京市残疾人联合会副理事长董连民在2022北京新闻中心召开的新闻发布会上介绍，北京按照“两个奥运同样精彩”的要求，对标国际一流，同步抓好北京冬奥会和冬残奥会无障碍环境建设。北京的无障碍环境服务保障水平，已经符合简约、安全、精彩的办赛要求。

据了解，2019年11月，北京抓住冬奥会和冬残奥会筹办契机，启动全市无障碍环境建设2019—2021年专项行动。3年来，北京把冬奥会和冬残奥会场馆周边、四环路以内地区、城市副中心3个区域作为重中之重，围绕城市道路、公共交通、公共服务场所、信息交流等4个重点领域的17项重点任务进行整改。截至2021年底，累计整治整改点位33.6万个，精心打造100个无障碍精品示范街区、100个“一刻钟无障碍便民服务圈”，首都城市功能核心区、冬奥会冬残奥会赛事和服务保障相关区域基本实现无障碍化。

董连民表示，北京目前已对108个涉奥场所及周边区域进行多轮“体检”，8个竞赛场馆、2个冬奥村（冬残奥村）已实现全流线无障碍，25家冬奥定点医院、60家冬奥会签约饭店、7家冬残奥会签约饭店全部完成无障碍改造，涉奥场所周边1公里范围内9858个点位完成改造提升。同时，注重细节设计，场馆看台最好的位置留给轮椅使用者，更衣室、卫生间、无障碍客房全坡化、全圆角、全低位。

同时，此次冬残奥会还将使用更多智能化手段，为残障人士提供手机无障碍线路导航，“冬奥手语播报数字人系统”已投入使用。八达岭高铁站斜拉箱式无障碍电梯落差达80余米，成为国内首创。冬残奥村的灯具、空调、窗帘使用实现自主控制；感应传感系统、语音提示系统等满足残疾人运动员使用需求，彰显北京温度。

董连民表示，针对奥林匹克中心区观赛步行距离较远的实际情况，北京增加了无障碍摆渡车配置，接力服务，落客区、安检区、场馆区无障碍服务流线无缝衔接。冬奥会开幕以来，已经有100余名有需求的观众得到了全程无障碍服务，体验了一届有温度、无障碍的冬奥盛会。

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 09 版）