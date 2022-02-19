学龄前孤独症儿童结构化运动干预项目在京正式启动

儿童孤独症已成为全球关注的公共卫生问题。目前孤独症传统干预疗法主要有应用行为分析疗法和早期介入丹佛模式等康复疗法以及药物疗法。虽然孤独症的干预方法很多，但疗效大多缺乏系统的循证医学的证据，尚无最优治疗方案。而药物治疗既无法改变孤独症的病程，也缺乏治疗核心症状的特异性药物。

据介绍，儿童运动干预作为一种非药物治疗手段，结构化运动是指根据儿童发展水平而制定的有教学目的，且有成人指导和组织的运动方式，运动类型一般包括篮球、足球、舞蹈和游泳等。其中，幼儿篮球是根据幼儿的年龄特点和体能发展水平，结合篮球运动基本理论和技术而形成的一种幼儿体育运动形式。

为探索儿童结构化运动干预对学龄前孤独症儿童社交能力等多维度生长发育指标的改善效果及可能的机制，近日，首都儿科研究所儿童发育营养组学北京市重点实验室张霆研究员牵头启动“结构化运动干预对学龄前孤独症儿童多维度生长发育指标的改善效果及相关病情改善的可能机制”研究。本项目通过为学龄前孤独症儿童制定个性化的幼儿篮球运动训练课程，由培训合格的孤独症康复师来担任幼儿篮球运动训练师，旨在以幼儿篮球为专项主题的结构化运动干预对孤独症儿童社交能力、体格发育、运动能力和睡眠等多维度健康发育指标的改善目标进行干预和系统评估，并探索相关病情改善的可能机制。

作为一项非药物干预性研究，项目实施过程中，将按照年龄、性别和孤独症严重程度匹配原则，分为运动干预组和对照组。其中干预组除接受常规行为疗法外，额外进行12周（每天1次，每次干预45min，每周干预 5 天）的幼儿篮球运动干预。通过集体的幼儿篮球的干预方式，培养孩子的团队协作、社交、协调性、灵敏性、技巧性以及敏锐的观察力、判断力和反应能力。

该研究为国家重点研发计划“发育编程及其代谢调节”重点专项研究内容，项目为期3年。项目方案制定过程中，来自儿科、儿童保健、幼儿运动以及儿童精神卫生等领域的多名专家对项目工作给予大力支持和积极的肯定。该项目的牵头单位是首都儿科研究所，技术合作单位为浙江省幼儿体育协会，同时，项目也得到全国妇幼健康研究会的指导和北京大语儿童发展中心的大力支持，为项目的顺利实施保驾护航。